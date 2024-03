Znano je, kje se bodo odbojkarji borili za evropski naslov

Z Evropske odbojkarske konfederacije (Cev) so sporočili, da bodo evropsko prvenstvo 2026 za moške skupaj gostile Italija, Bolgarija, Finska in Romunija. Že prej je bilo znano, da bo žensko prvenstvo stare celine v Turčiji in Azerbajdžanu ter na Švedskem in Češkem, je v izjavi za javnost sporočila Odbojkarska zveza Slovenije.

Prvo evropsko prvenstvo v novem formatu in s štirimi državami organizatoricami je bilo na sporedu leta 2019, ko so najboljše moške reprezentance gostile Francija, Slovenija, Nizozemska in Belgija.

Že 34. izvedbo prvenstva stare celine je Cev zaupala Italiji in Bolgariji, ki sta gostili že lanski EP in svetovno prvenstvo 2018, ob njiju pa še Finski in Romuniji.

Slovenci imajo nastop že zagotovljen

Slovenska izbrana vrsta ima nastop med evropsko elito že zagotovljen, saj je na lanskem evropskem prvenstvu osvojila bronasto odličje. Ob naštetih državah organizatoricah in Sloveniji so si boj za evropski prestol zagotovile še reprezentance Poljske, Francije, Nizozemske, Srbije, Ukrajine, Nemčije in Portugalske, o preostalih potnikih na EP pa bodo odločale kvalifikacije.

V njih bodo igrale tudi slovenske odbojkarice, ki se bodo za vozovnico za EP 2026 po dvakrat pomerile z Izraelkami in Estonkami. Prvi kvalifikacijski obračuni bodo avgusta letos, drugi del tekmovanja pa bo avgusta prihodnje leto.

Evropsko prvenstvo 2026 za ženske, ki bo predvidoma v drugi polovici septembra, bodo skupaj gostili Turčija, Azerbajdžan, Švedska in Češka, nanj pa so že uvrščene reprezentance Srbije, Nizozemske, Italije, Poljske, Francije, Bolgarije, Ukrajine in Slovaške.