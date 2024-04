Drevi osrednja državna slovesnost v Črnomlju, Klakočar Zupančič udeležbo odpovedala

Po vsej državi te dni potekajo številne občinske slovesnosti pred sobotnim državnim praznikom. Drevi bo v Črnomlju potekala osrednja državna slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju, na kateri bo slavnostni govornik predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Na njej bo med drugimi gosti prisotna tudi predsednica Nataša Pirc Musar.

Za scenarij in režijo letošnje osrednje slovesnosti je poskrbel Tomaž Letnar. Kot je pojasnil, se predstava izogiba interpretacijam in skozi verodostojne in strokovno dokumentirane citate akterjev verno slika tedanje prelomne čase ter nas s svojo vero v boljši in lepši svet nagovarja tudi v krizni sedanjosti.

Kot ob tem poudarjajo na vladnem uradu za komuniciranje (Ukom), idejo slovesnosti najbolje povzema izjava člana takratne zavezniške misije v Beli krajini, odlikovanega ameriškega častnika Georgea Wuchinicha: "Narod, ki se bori enako odločno s puško kot s knjigo v roki, ne more biti premagan."

Slovensko narodno gledališče v Črnomlju

V Črnomlju je bilo namreč med drugo svetovno vojno ustanovljeno Slovensko narodno gledališče, ki je uprizarjalo zahtevne gledališke igre iz slovenske in svetovne dramske zakladnice ter s tem potrdilo pomen visoke kulture za narodno zavest v boju proti okupatorju. Reševanje zavezniških pilotov iz sovražnikovih rok in zavezniška pomoč partizanskemu boju preko letališč v Beli krajini pa potrjujeta, da so bili partizani del svetovne protifašistične koalicije, so dodali na Ukomu.

Poleg uveljavljenih dramskih igralcev bodo na slovesnosti nastopili vrhunski baletni plesalci, Orkester Slovenske vojske in lokalni glasbeni in plesni sestavi. Sodelovali bodo tudi zastavonoše in nosilci bojnih zastav veteranskih organizacij, Slovenske vojske in policije, prireditev pa bo prenašala RTV Slovenija.

Obeležujemo obletnico protiimperialističnega upora

Ob državnem prazniku, ki je bil v preteklosti imenovan dan OF, se spomnimo dogodkov leta 1941, ko so sile osi na čelu z nacistično Nemčijo 6. aprila 1941 napadle Jugoslavijo in jo vključno s Slovenijo okupirale. Slovensko ozemlje so razdelili med okupatorke Nemčijo, Italijo in Madžarsko. Območje petih naselij v okolici Brežic je okupirala tudi hrvaška fašistična NDH.

Slovenci so se odločili upreti in 26. aprila 1941 so predstavniki Komunistične partije Slovenije, krščanskih socialistov, Sokolov in kulturnih delavcev na srečanju v hiši književnika Josipa Vidmarja v Rožni dolini v Ljubljani ustanovili protiimperalistično fronto.

Foto: STA ,