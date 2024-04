Selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance Gheorghe Cretu je razkril seznam odbojkarjev, na katere bo računal v letošnji reprezentančni sezoni, v kateri je glavni cilj Slovencev potrditev olimpijske vozovnice, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Premierni olimpijski nastop, ki so mu zelo blizu, bodo poskušali potrditi v sklopu rednega dela lige narodov, ki ga bodo začeli v turški Antalyi, končali pa v domačih Stožicah.

Slovenski odbojkarji se bodo na pripravah za ligo narodov (VNL) zbrali v ponedeljek, 6. maja, in v Ljubljani ostali vse do odhoda v Turčijo, kjer jih med 22. in 26. majem čaka nastop na prvem turnirju VNL. Iz Antalye bo reprezentanca odpotovala na Japonsko, ki bo med 5. in 9. junijem prizorišče drugega turnirja, nato pa Slovence čaka še nastop pred svojimi navijači, saj bo tretji turnir rednega dela lige narodov potekal med 18. in 23. junijem v ljubljanskih Stožicah.

V ligi narodov potrditi premierni olimpijski nastop

Letošnja liga narodov ima za slovensko reprezentanco velik pomen, saj si bodo Slovenci skozi tekmovanje skušali priigrati še svoj prvi nastop na olimpijskih igrah. Gheorghe Cretu bo varovance zbral 6. maja. Foto: Volleyball World

Selektor Gheorghe Cretu na pripravah pričakuje 17 igralcev, in sicer znane obraze: podajalce Dejana Vinčića, Gregorja Ropreta in Uroša Planinšiča, korektorja Nika Mujanovića in Tončka Šterna, na katerega zaradi poškodbe ni mogel računati v lanski sezoni, ter srednje blokerje Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Saša Štalekarja in 21-letnega Janža Janeza Kržiča.

Med srednjimi blokerji za razliko od lanskega leta tako ni Danijela Koncilje, saj je bil po pokalni tekmi ACH Volleyja proti Mariboru v začetku marca pozitiven na dopinškem testu.

Na sprejemalskem mestu bodo v izbrani vrsti igrali Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Matej Kök, Žiga Štern in Rok Bračko, v vlogi prostih igralcev pa bosta Jani Kovačič in Urban Toman, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Romunskemu strategu, ki je reprezentanco Slovenije prevzel pred svetovnim prvenstvom leta 2022, bodo tako tudi tokrat na voljo vsi najboljši igralci.

Seznam reprezentantov Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Matej Kök, Žiga Štern, Rok Bračko

Podajalci: Dejan Vinčić, Gregor Ropret, Uroš Planinšič

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič

Prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman

Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović