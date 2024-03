ACH Volley zaradi marihuane odslovil reprezentanta

Iz ljubljanskega odbojkarskega kluba ACH Volley so sporočili, da prekinjajo sodelovanje z igralcem Danijelom Konciljo. "Razlog za prekinitev pogodbe je pozitiven test igralca na dopinškem testu po pokalni tekmi šestega marca v Mariboru," so zapisali.

Danijel Koncilja je sam obvestil vodstvo kluba, da je bil pozitiven na THC (tetrahidrokanabinol), aktivno učinkovino marihuane, ACH Volley pa je z njim nemudoma enostransko prekinil pogodbo, so sporočili prek družbenih omrežij. "V odbojkarskem klubu ACH Volley Ljubljana do tovrstnih zadev pristopamo z ničelno toleranco in se od zadeve distanciramo," so še zapisali v klubu državnih prvakov, ki bodo sezono tako sklenili z igralcem manj na položaju blokerja.



Koncilja je tudi slovenski reprezentant, leta 2015 je bil del zasedbe, ki je v Sofiji osvojila evropsko srebro, lani pa v Rimu evropski bron.

