Mariborčanke do druge zmage v srednjeevropski ligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maribborčanke so prišle do druge zmage v letošnji ligi MEVZA.

Maribborčanke so prišle do druge zmage v letošnji ligi MEVZA. Foto: Nova KBM Branik

Odbojkarice Nove KBM Branika so na v naprej odigrani tekmi 7. kroga srednjeevropske lige na Dunaju premagale Post Schwechat s 3:0 (22, 23, 20).

Mariborčanke so bile v zadnjem času v hudem ritmu, tako da se jim je v zadnjem času utrujenost kazala tudi pri rezultatih. Toda tokrat so vendarle nalogo opravile z odliko, na peti tekmi zabeležile drugo zmago in se prebile na tretje mesto lestvice.

Tekma je bila sicer izenačena, a tudi polna nihanj. Za Mariborčanke pa je bilo važno, da so bile najbolj zbrane, ko je bilo najbolj potrebno, se pravi v končnicah.

Liga MEVZA, 8. december: SVS Post Schwechat : Nova KBM Branik 0:3 (-22, -23, -20)

Post Schwechat: Vasilakopulos, Mitrengova, Pavlova, Mićić, Mehić, Tuluk, Trunner, Haselsteiner, Mikšikova, Haslinger, Selimović, Baji, Katz.

Nova KBM Branik: Milošič, Pogačar, Šalamun, Winkler, Bračko, Gradišnik Klanjšček, Velikonja Grbac, Cikač, Ramić, Likovnik, Galić, Lorber Fijok.