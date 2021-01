Izziv in pol za Škorotovo četo

"Po včerajšnjem gostovanju v Kanalu in težko prigarani zmagi se danes že odpravljamo na ponovno težko gostovanje v Pliberk. Zelo pomembno je, da so se fantje naspali, kolikor se je dalo, ker smo se pozno vrnili domov, se spočili in določeni igralci, ki čutijo poškodbe naredili terapije z našim fizioterapevtom. Tekmo gremo odigrat po naših najboljših močeh in dali bomo svoj maksimum na igrišču proti zelo dobri ekipi Doba," pred težko nalogo razmišlja trener Merkurjevcev Sebastijan Škorc.

Liga MEVZA (30. januar) Sobota, 30. januar:

17.00 HAOK Mladost Zagreb - Waldviertel

19.00 Zadruga Aich/Dob - Merkur Maribor