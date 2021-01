Kamničani do pomembne zmage

Zagrebčani, ki so v lanski sezoni v polfinalu zaključnega turnirja srednjeevropske lige zaustavili Kamničane, so v letošnji sezoni do nocojšnjega obračuna s Kamničani odigral le štiri tekme, od tega pa so le enkrat slavili. Trikrat so praznih rok ostali tudi kamniški odbojkarji, ki pa so zato petkrat zmagali. V Zagrebu so prišli še do šeste in naredili korak naprej proti zaključnemu turnirju v Zwettlu.

Liga MEVZA, tekma 7. kroga: Sreda, 27. januar:

Mladost Zagreb : Calcit Volley 1:3 (-19, 20, -26, -18)

Đukić 16; Gasparini 20, Klobučar 17.