Novi slovenski imeni med prvaki

Legionarji

Potem ko je v Južni Koreji slavil Mitja Gasparini, v Turčiji se je naslova veselil slovenski selektor Slobodan Kovač, v Avstriji so imeli Slovenci pri najboljših prste vmes tako v moški kot ženski konkurenci, sta se ta teden lovorike razveselila še Gregor Ropret in Dane Mijatović. Če se je prvi na vrh povzpel nekoliko nepričakovano, so Mijatovićevi le potrdili vlogo velikih favoritov in se sprehodili do naslova. Pokazali in dokazali so, da v tej sezoni na domačih tleh niso imeli resnejše konkurence.

V Franciji si je veliki finale z Beziersom zagotovila slovenska reprezentančna kapetanka Eva Mori, v Belgiji pa je svoj Antwerpen v Evropo popeljala odlična Sara Valenčič. V razigravanju za mesta v evropskih tekmovanjih je blestela na obeh tekmah in bila ključna igralka belgijske ekipe.

Na Poljskem smo dobili oba finalista. Gdansk, kjer kot pomočnik glavnega trenerja službuje tudi Bogdan Kotnik, je tesno izgubil tudi drugi obračun proti Belchatowu, kar pomeni, da mu zdaj ostane le še borba za tretje mesto. Vsekakor gre za manjše razočaranje, saj je imel Gdansk po osvojitvi pokala najvišje načrte tudi v močni Plusligi.

Francija: Polfinale: St. Raphael : Beziers 0:3 /0:2/

Eva Mori (Beziers): 1 točka - 1 blok; 0% uspešnost napada (0/3) //izid v zmagah; igrali so na dve

Belgija: Finale: Noliko Maaseik : Roeselare 3:0 /3:0/

Dane Mijatović (Noliko): 4 točke - 2 asa; 40% uspešnost napada (2/5) Roeselare : Noliko Maaseik 2:3 /0:2/

Dane Mijatović (Noliko): 2 točki; 50% uspešnost napada (2/4) //izid v zmagah; igrali so na tri Za igranje v Evropi: Michelbeke : Antwerp 1:3

Sara Valenčič (Antwerp): ??? Antwerp : Michelbeke 3:1

Sara Valenčič (Antwerp): 26 točk - 1 as, 1 blok; 38% sprejem (8 sp. žog, 0 napak); 56% uspešnost napada (24/43)