Dišalo je po senzaciji, a na koncu je malce zmanjkalo

V četrtek je po Klemnu Čebulju in Janu Kozamerniku na igrišče pritekel tudi Jani Kovačič, ki je bil z Ravenno blizu velike senzacije. Pred domačimi gledalci je meril moči z italijanskim prvakom Lube Civitanovo in mu premoč priznal šele po petih nizih. Gostje so sicer vodili že z 0:2, a so domači predvsem po zaslugi odličnega servisa, dosegli so kar 15 asov, uspeli izenačiti, v petem odločilnem nizu pa so prvaki pokazali boljšo igro in preprečili prvovrstno senzacijo. Slovenski reprezentant je odigral celotno srečanje in na sprejemu, ki je njegova glavna naloga, naredil le eno napako. Poleg Kovačiča je bil na delu tudi Žiga Štern, ki je v nekaj dneh po Olympiacosu stisnil desnico še drugemu atenskemu velikanu Panathinaikosu.