S tekmo med i-Vent Mariborom in Panvito Pomgradom se bo v petek začelo državno odbojkarsko prvenstvo. Ekipe obeh lig Sportklub so tudi letos močno spremenjene, postavljene praktično na novo. Po ogledu sestav bodo pri moških spet imeli glavno besedo branilci naslova, odbojkarji ACH Volleyja, ženske ekipe pa naj bi bile bolj izenačene.

"V zadnjih letih še nismo imeli tako močne ekipe, tako da je povsem jasno, da sprejemamo vlogo glavnih favoritov. To sicer prinaša določen pritisk, a kdor se z njim ne zna spopasti, v športu nima česa iskati," meni trener ACH Volleyja Matjaž Hafner, ki je ekipo prevzel ob koncu lanske sezone.

Za razliko od lanske sezone v kadru ni veliko izgubil, odšel je Nikola Gjogiev, na korektorskem mestu ga je zamenjal nadarjeni Iranec Amir Mohamad Golzadeh. V klub sta se vrnila reprezentanta Sašo Štalekar in Matej Kök, iz Maribora sta prišla libero Žiga Kumer in Janez Janž Kržič, novinec je tudi podajalec Nejc Kožar.

"Imam širok kader, mešanico izkušenj in mladosti, 14 igralcev zagotavlja tudi široko klop, zato bomo letos spet igrali tudi v srednjeevropski ligi," je na novinarski konferenci pred začetkom dejal Hafner.

"Če je bila lani ekipa sestavljena, da osvoji naslov državnega prvaka, letos ne bo tako," pravi Gašper Ribič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Njegov največji tekmec, Calcit Volley, ki je lani osvojil pokal in srednjeevropsko ligo, ostal pa brez želenega naslova prvaka, letos nima takih ambicij. "Če je bila lani ekipa sestavljena, da osvoji naslov državnega prvaka, letos ne bo tako. Napadali bomo bolj iz ozadja, mogoče bo to bolje. Smo pa imeli v pripravljalnem delu veliko težav s poškodbami in bolezni, na treningu je bilo redko 12 igralcev, tako da nam težak razpored na začetku prvenstva res ne ustreza, " je načrt kamniške ekipe, ki jo bo letos vodil povratnik Gašper Ribič, predstavil kapetan Uroš Pavlović.

Dejan Vinčić bo po letih igranja v tujini spet igral doma. Foto: www.alesfevzer.com

Odbojkarji i-Vent Maribora že po tradiciji sezono začenjajo s povsem spremenjeno ekipo, od lani sta od nosilcev v njej ostala le Žiga Donik in Miha Fink, toda trener Sebastijan Škorc računa, da se bo trdo delo obrestovalo in da se bo klub spet boril za najvišja mesta.

Tja se z Dejanom Vinčićem in novim trenerjem Gregorjem Jerončičem, ki ima kratko klop, želi vrniti Alpacem Kanal, visoke cilje ima letos tudi okrepljena Krka. Preostala moštva stavijo predvsem na mlajše igralce, od katerih se pričakujejo nihanja, cilj Panvite Pomgrada, Fužinarja Sij Metala in Merkur Triglava bo predvsem obstanek v ligi, čeprav jim misli vendarle uhajajo tudi k višjim uvrstitvam.

Naslov prvakinj bodo branilec Kamničanke, ki so ostale brez nekaterih tujk. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Pri ženskah akterji pričakujejo bolj izenačeno prvenstvo. Vse ekipe so pomladile svoje vrste, prvakinje igralke Calcita Volleyja so ostale brez izkušenih tujk Andjelke Radišković in Lucy Charuk, pa tudi brez reprezentantke Katje Banko in Julije Grubišič Čabo. V glavnem so jih nadomestile igralke druge kamniške ekipe, novinka pa je izraelska korektorica Eve Sarah Kerschenbaum.

Ekipo OTP banke Branika, ki se bo gotovo spet potegovala za naslov, so prav tako pomladili. Foto: www.alesfevzer.com

Ekipo OTP banke Branika, ki se bo gotovo spet potegovala za naslov, so prav tako pomladili, odšle so Monika Potokar in Tajda Lekše, prišle pa Žana Haložan, Srbkinja Sonja Danilović in Hrvatica Eva Knežević, tujki igrata na sprejemalskih mestih.

Foto: Aleš Oblak/Gen-I Volley

V boj za najvišja mesta naj bi se spet vključile igralke Gen-I Volleyja, okrepile so se s tremi tujkami, Ajdo Gornjec Hodnik in Tajo Filipič, v klub se je vrnila Maja Forštnarič, in igralke Sip Šempetra, pri katerih sprememb ni bilo veliko, zato stavijo na uigranost. To pa se ne bi moglo reči za ATK Grosuplje, Luko Koper in Ankaran, zanimivo pa bo videti, kako bo šlo novinkam v ligi Radol'ci Volley, katerih igro bo povezovala reprezentančna kandidatka Eva Pogačar.