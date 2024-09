Iz Južne Koreje se vrača v ACH Volley

Sedemindvajsetletni Matej Kök je že branil barve ljubljanskega moštva ACH Volley in je vajen z zmaji osvajati lovorike. Njegova primarna pozicija je sprejemalec, lahko pa igra tudi na mestu korektorja.

"Po sezoni v Južni Koreji sem vesel, da sem sklenil sodelovanje z ekipo ACH Volleyja Ljubljana, v kateri sem preživel vrsto lepih in uspešnih trenutkov. Z večino fantov se poznamo že od prej, energije in motivacije za delo nam ne manjka in komaj čakam, da začnemo s tekmami," je dejal Kök.

Državno prvenstvo se bo začelo čez manj kot 14 dni; petega oktobra bo ACH v Tivoliju gostil Calcit Volley.