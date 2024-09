Za pokalno lovoriko več kot 80 ekip

Z uvodnim krogom se bo 2. oktobra začelo tekmovanje za Pokal Slovenije za sezono 2024/25, v katerem bo nastopilo 46 ženskih in 36 moških ekip. Pokalno lovoriko bodo branili odbojkarji Calcit Volleyja in odbojkarice OTP banke Branik, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenija.