Ko zaigra Iza se šala konča: padle prvakinje

V zaostali tekmi prvega kroga srednjeevropske lige so se slovenske prvakinje, odbojkarice Nove KBM Branika, v Bekescsabi na Madžarskem pomerile z aktualnimi prvakinjami Swietelsky Bekescsaba RSE. V ekipo bankirk se je po poškodbi vrnila Iza Mlakar, medtem ko Samo Miklavc še zmeraj ni mogel računati na organizatorko igre Saro Najdič.

Pred približno 500 gledalci so bile v prvih dveh nizih boljše Madžarke, v prvem so zmagale v končnici, na 21. točki sta bili ekipi še izenačeni, v drugem pa bolj zanesljivo. Kazalo je, da bodo tekmo dobile s 3:0, saj so tudi v tretjem nizu vodile z 10:4, nato pa je prišlo do preobrata.

Trenerju se je obrestovala menjava Anite Sobočan za 15-letno Loreno Lorber, pri izidu 14:13 so bile njegove varovanke tekmicam že povsem za petami. Pred končnico so prišle v vodstvo, vodile z 20:18, toda Madžarke so spet dobile nekaj zaporednih točk in povedle s 24:22. A Štajerke so ohranile mirno kri, izenačile, z asom Karmen Kočar prišle v vodstvo, z blokom Ele Pintar pa do znižanja na 1:2.

Swietelsky Bekescsaba: Ivanović, Szpin, Perović 21, Fabian 4, Medić 16, Glemboczki 14, Talas, Pekarik 2, Mlinar 14, Bodnar 8, Szedmak 1, Sebestyen, Molcsanyi, Bodovics



Nova KBM Branik: Mlakar 23, Kaučič 5, Dobaj, Bračko 6, Bezsonova 19, Najdič, Kočar 8, Sobočan 1, Jerala, Pintar 11, Blagne 1, Fijok-Lorber 10.

Tudi četrti niz se je začel po okusu domače ekipe, ki je po zaključenem napadu Lucije Mlinar povedla s 7:4. Toda z dobrimi servisi so Mariborčanke tehtnico prevesile na svoj stran in izenačile, tako da je odločal peti niz. Ta je bil izenačen, Nova KBM Branik je pri izidu 12:14 zapravila dve zaključni žogi, toda po drami niz ter s tem tekmo tudi dobila.

"Prva dva niza smo se lovile, saj smo bile v krču in smo potrebovale nekaj časa, da ujamemo ritem. Po drugem nizu smo dvignile raven igre, zmanjšale število napak ter na koncu slavile. Vesela sem, da sem lahko po poškodbi spet zaigrala in pomagala ekipi k pomembni zmagi. Ta zmaga je zelo lepo darilo za rojstni dan," je dejala Mlakarjeva, s 23 točkami najučinkovitejša igralka tekme.