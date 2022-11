Pred prihodom favorizirane srbske ovire izpostavlja "edino pot"

Za nastop v elitni ligi prvakinj so na voljo le še tri vstopnice. V boju za eno pa po velikem preobratu − uvodno tekmo so izgubile z 0:3, povratno pa dobile s 3:0 in nato osvojile še zlati niz − proti zagrebški Mladosti ostajajo tudi slovenske državne prvakinje iz Kamnika.

A odbojkarice Calcit Volleyja v drugem krogu čaka precej zahtevnejše delo. Nasproti jim bodo stale državne prvakinje iz dežele svetovnih prvakinj, Srbije. Članice Crvene zvezde so v uvodnem krogu kvalifikacij zanesljivo odpravile finsko ekipo Pölkky Kuusamo, na obeh srečanjih so zmagale s 3:0.

"Naša priložnost za napredovanje leži le v ekipnem pristopu k tekmi, večji želji, borbenosti in nepopustljivosti, to, kar nas je krasilo na povratni tekmi z Mladostjo," pravi glavni trener Kamničank Gregor Rozman. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zagotovo nam ne bo lahko, vendar se ne bomo predali"

Glavni trener Kamničank Gregor Rozman je s pomočnikom Simonom Krakarjem dodobra analiziral favorizirane srbske nasprotnice.

"Crvena zvezda je popolnoma drugačna ekipa od Mladosti. V ekipi imajo dve izkušeni igralki − Ano Živojinović in Adelo Helić, ki sta premnoge sezone igrali v najmočnejših ligah v Evropi. Na mestu podajalke imajo Aleksandro Ćirović, ki je že igrala tudi za srbsko reprezentanco, imajo dve izenačeni srednji blokerki − Božico Marković in Isidoro Rodić, zelo dobro drugo sprejemalko − Jeleno Stojić ter na liberu Sanjo Đurđević, tako da gre za resnično popolno ekipo. Če jim bomo želeli biti enakovredni že v prvi tekmi, bomo morali prikazati letos svojo najboljšo igro. Bo pa za nas vse še težje, ker bo prva tekma doma, povratna pa bo v Beogradu, kjer se bo vse tudi odločalo. Vemo pa, kako je igrati v deželi svetovnih prvakinj. Zagotovo nam ne bo lahko, vendar se ne bomo predali, na Beograjčanke se bomo dobro pripravili, videli pa bomo, kako se bo vse to končalo," je v izjavi za klubsko spletno stran v postavo tekmic pogledal Rozman.

"Morali bomo odigrati kolektivno igro, z mislijo iti na vsako žogo maksimalno, izkoristiti vsako ponujeno priložnost in samo na ta način bomo lahko z Beograjčankami igrali enakovredno." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ekipni pristop, večja želja, borbenost, nepopustljivost

"Naša priložnost za napredovanje leži le v ekipnem pristopu k tekmi, večji želji, borbenosti in nepopustljivosti, to, kar nas je krasilo na povratni tekmi z Mladostjo. To je edina pot, lahko bi rekel, tudi edina naša prednost, ki jo v tem trenutku vidim, kajti če bomo iskali posamično kakovost, kje smo morda boljši v določenih elementih igre, se nam ne piše dobro. Morali bomo odigrati kolektivno igro, z mislijo iti na vsako žogo maksimalno, izkoristiti vsako ponujeno priložnost in samo na ta način bomo lahko z Beograjčankami igrali enakovredno," pa Rozman izpostavlja elemente "edine poti", ki lahko vodijo do zmage.

Srečanje v Kamniku se bo začelo ob 20.30.

Madžarski Vasas pri del naloge opravil brez izgubljenega niza

V drugi tekmi drugega kroga kvalifikacij je Vasas iz Budimpešte v gosteh premagal Tenerife s 3:0 (19, 13, 24) in je na dobri poti do preboja v ligo prvakinj. Madžarke na povratni tekmi, ki bo prihodnjo sredo v Budimpešti, potrebujejo le še dva niza.

Poražena ekipa tega para bo v tretjem krogu tekmica poražene ekipe iz para Calcit Volley – Crvena zvezda za še zadnje, tretje prosto mesto iz kvalifikacij.