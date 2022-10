ACH gosti zadnjeuvrščene, v Murski Soboti derbi kroga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peti krog odbojkarskega državnega prvenstva za moške se z dvema tekmama začenja danes. Na delu bosta obe še neporaženi ekipi. Odbojkarji ACH Volleyja, ki so jim Triglavani v preteklem krogu kot prvi odvzeli točko, gostijo zadnji Fužinar. Vodilna Panvita, po štirih obračunih je stoodstotna, pa na derbiju kroga gosti Kamničane, ki so sredi tedna uspešno nastopili v evropskem pokalu in napredovali. V soboto bodo Mariborčani, ki še ne poznajo zmage, gostili Triglav, Črnučani pa Salonit.