Kamničanke po velikem preobratu ostajajo v igri za ligo prvakinj

Aktualne slovenske prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, so se po prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij lige prvakinj, na kateri so v Zagrebu z Mladostjo izgubile z 0:3 (-13, -17, -20), znašle v neugodnem položaju. V drugi krog jih je peljala domača zmaga s 3:0 ali 3:1 in osvojen zlati niz. Kamničankam je na koncu to tudi uspelo, slavile so s 3:0 (23, 19, 22), nato pa dobile še zlati niz (15:10). V naslednjem krogu jih čaka beograjska Crvena zvezda.

Varovanke Gregorja Rozmana so pokazale predvsem drugačno predstavo kot pred tednom na prvi tekmi, ko so bile v Zagrebu povsem nemočne in izgubile z 0:3. Tokrat so bile one tiste, ki so narekovale ritem, pokazale so veliko mero borbenosti in nepopustljivosti.

Fotogalerija s tekme v Kamniku, foto Matic Klanšek Velej/Sportida:

Njihovo glavno orožje je bila obramba na čelu z blokom (15 blok točk), v njem se je najbolj izkazala nekdanja reprezentantka Sara Hutinski. V napadu so svoje dodale Anđelka Radišković, Ana Marija Vovk in Maša Pucelj, ki je bila s 17 točkami najučinkovitejša v kamniški vrsti.

Kamničanke se bodo v prihodnjem krogu pomerile z beograjsko Crveno zvezdo, ki je finski Pölky Kuusamo dvakrat premagala s 3:0.