Kamničanke na prvi tekmi brez možnosti

Zagrebčanke in Kamničanke so stare znanke iz srednjeevropske lige. Zadnja leta so bile na medsebojnih tekmah praviloma boljše Slovenke, tokrat pa so bile v Zagrebu povsem nebogljene. Hrvatice so jih po 68 minutah igre nadigrale, predvsem po zaslugi odličnih servisov in zanesljivega sprejema.

Slovenke so v prvem nizu le povedle z 1:0, nato pa naletele na odlične servise Katarine Pavičić, ki je v prvem nizu dosegla štiri ase, po njeni zaslugi se je začela razlika hitro večati, Calcit je v prvem nizu osvojil vsega 13 točk. Bolj spodbuden je bil začetek drugega niza, v njem so povedle s 7:4 in 8:5, toda Zagrebčanke so z delnim izidom 9:1 spet odlepile, tekmice pa priključka niso več našle. Prav tako so ga zaman iskale tudi po zaostanku na začetku tretjega niza.

Povratna tekma bo naslednje sredo v Kamniku, slovenske prvakinje bodo morale pokazati povsem drugačno predstavo, če želijo napredovati, Zagrebčanke pa nikakor niso ekipa, ki se je ne bi dalo ugnati.

Zmagovalke obračuna med Mladostjo in Calcit Volleyjem se bodo v prihodnjem krogu pomerile z boljšo ekipo iz dvoboja med beograjsko Crveno zvezdo in finskim Pölky Kuusamo.