Kamničanke pričakujejo Novogoričanke, Mariborčanke pa "Formiske"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državne prvakinje Calcit Volleyja, ki so sredi tedna po velikem preobratu proti zagrebški Mladosti ostale v igro za ligo prvakinj, bodo zvečer peto zmago v domačem prvenstvu lokal doma proti GEN-I Volleyju. Druga neporažena ekipa, podprvakinje iz Maribora, gosti Formis. Za prvo zmago sezone se bodo udarile Krimovke in Grosupeljčanke, Šempetranke, ki prav tako še ne poznajo zmage, pa pričakujejo Ankarančanke, ki so pri dveh.