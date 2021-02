Kamničani zanesljivo odpravili še Mladost

Odbojkarji Calcita Volleyja so dobili svojo zadnjo tekmo rednega dela srednjeevropske lige. V Kamniku so premagali zagrebško Mladost s 3:0 (17, 19, 11), z zmago pa so le potrdili mesto na zaključnem turnirju najboljših štirih ekip.

Odbojkarji Calcita so si že pred zadnjo tekmo zagotovili nastop na zaključnem turnirju v Zwettlu, Zagrebčani so že nekaj časa zato brez možnosti. Tekma tako ni odločala o ničemer, zato je domači trener Gregor Jerončič zaradi napornega ritma tekem odpočil nekatere nosilce igre, na klopi so ostali Jan Klobučar, Milosz Hebda, Diko Purić in Klemen Hribar. Kljub temu se to na rezultatu ni poznalo, slovenski podprvaki so tekmo dobili brez težav, čeprav za njimi ni perfektna tekma.

Prepričljivo so zmagali predvsem zaradi odličnega izvajanja začetnih udarcev, dosegli kar 13 asov, Gal Timotej Kos in Jan Brulec sta jih prispevala po štiri. Gostujoči sprejem se je mučil predvsem pri servisih Brulca, ki je poleg asov nanizal številne servise, po katerih so Hrvati izgubljali točke.

Kos je bil razpoložen tudi v napadu, dosegel je 17 točk, isto število je dodal Martin Kosmina.

Calcit Voley : Mladost Zagreb 3:0 (17, 19, 11) Športna dvorana Kamnik, sodnika: Milojević, Markelj.

* Calcit Volley: Kos 17, Hribar, Bregar, Purić, Kosmina 17, Gasparini 5, Hebda, Klobučar, Jerončič 9, Brulec 4, Beravs, Štalekar 5, Plot.

* Mladost Zagreb: Višić 2, Cvanciger, Nikačević 5, Mitrašinović 4, Bakonji 2, Šarčević, Jurić, Vasko, Radoš, Vranješ 6, Dukić 3, Vojak 6, Zeljković 2.

