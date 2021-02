Kamničani skočili na tretje mesto

Na svoji 10. tekmi lige MEVZA je kamniški Calcit prišel še do sedme zmage. Kamničani so doma s 3:0 v nizih premagali avstrijski Graz in na tretjem mestu prehiteli Zadrugo Dob.

Z novo zmago, sedmo v srednjeevropski ligi, so Kamničani na prvenstveni lestvici za točko prehiteli Dobljane, tako da bi si v nedeljo, ko se bodo v Pliberku v medsebojnem obračunu pomerili s četo Matjaža Hafnerja, praktično že zagotovili nastop na zaključnem turnirju Zwettlu, kjer sta ob gostitelju, ekipi Union Raiffeisen Waldviertel, že Merkur Maribor in ACH Volley.

Pred tremi tedni so graški odbojkarji, ki v ligi še nimajo zmage, v svoji dvorani v prvem nizu presenetili Kamničane. Ti so na tekmo prišli praktično iz kombija, v nadaljevanju pa so bili veliko boljši nasprotnik, tako kot tudi na povratni tekmi v Kamniku, kjer so imeli nekaj težav le v tretjem nizu. V njem jih je rešil Mitja Gasparini, ki je po izidu 23:23 dosegel točko v napadu, nato pa še as.

"Nocojšnja tekma je bila za nas zaradi vseh prihodnjih tekem, ki so pred nami, zelo pomembna. Zadovoljen sem s pristopom, predvsem v prvih dveh nizih, nekaj slabši je bil v tretjem, je pa res, da smo imeli zadeve ves čas pod nadzorom. Bolj kot nekoliko negotova končnica v tretjem nizu so me motile neumnosti, ki so jih delali. Tri točke so osvojene in to je tisto, kar smo načrtovali. Zdaj je vse v naših rokah, misliti moramo na svojo igro. Toda pred gostovanjem v Pliberku nas čaka še gostovanje v Mariboru, čemur bomo zdaj posvetili vso pozornost," je po tekmi dejal kamniški trener Gregor Jerončič.

Liga MEVZA, 3. februar: Sreda, 3. februar:

Calcit Volley : Graz 3:0 (18, 19, 23)

Gasparini 18, Hebda 11, Klobučar 10; Kratz 13, Kremer 8.