Nova KBM Branik spet poražen v Kamniku

Odbojkarice Calcit Volleyja so prišle do nove zmage.

Odbojkarice Calcit Volleyja so prišle do nove zmage. Foto: Klemen Brumec

Odbojkarice Calcita Volleyja so dobile tudi tretji letošnji derbi najboljših ženskih odbojkarskih ekip zadnjega desetletja. Branilke naslova so tudi tokrat Novo KBM Branik premagale s 3:0 (23, 24, 20), a lahkega dela niso imele, Štajerke so se vse nize dobro upirale.

1. DOL, ženske, 8. krog

Tudi drugi derbi 19. kroga so dobile domače, Sip Šempeter je bil s 3:0 boljši od GEN-I Volleya.

Bankirke so v zadnjem času kazale izboljšavo forme, zato se je marsikdo pred tekmo spraševal, ali so tokrat v Kamniku zmožne presenetiti. Kamničankam z izjemo prestiža tekma ni veliko pomenila, saj je praktično že jasno, da bodo končnico začele z najboljšega položaja, medtem ko bi Mariborčankam kakšna točka v boju za drugo mesto prišla še kako prav.

Da Kamničanke niso nepremagljive, so letos že pokazale Šempetranke, da je res tako, so se tokrat lahko prepričale tudi bankirke. Če bi bolje odigrale končnice, bi se lahko veselile, tako pa bodo morale na prvo sezonsko zmago proti Calcitu vsaj še malo počakati.

Izenačeno tekmo je napovedal prvi niz. Ekipi sta se ves čas menjavali v vodstvu, gostje so celo vodile s 23:21, toda nato je reči v svoje roke vzela izkušena Olivera Kostić Brulec, njene točke so zadostovale za vodstvo domačih z 1:0.

Čeprav so domače v drugem nizu že vodile s 24:19, pa je Anđela Veselinović s servisi poskrbela za dramo. Gostje so izenačile, nato pa je vlogo Kostićeve iz prvega niza prevzela Andjela Radišković, z dvema točkama je poskrbela, da je Calcit osvojil še drugi niz.

Odbojkarice Nova KBM Branika so trenutno na tretjem mestu prvenstvene razpredelnice. Foto: Aleš Oblak

Tudi v tretjem nizu so se Štajerke držale do izida 18:18, nato pa so servisi Radiškovićeve domačim zagotovile tri točke prednosti, zanesljive zmage pa niso izpustile iz rok.

Radiškovićeva je bila s 17 točkami najučinkovitejša igralka tekme, dosegla je kar šest asov, Kostićeva in Eva Zatković sta jih pri zmagovalkah dodali 14, pri gostih jih je 15 dosegla Brina Bračko, 14 pa Danijela Džaković. Obe ekipi sta dosegli po devet asov, statistika tekme pa kaže, da so bile domače v vseh drugih elementih domače boljše.

Po porazu Nove KBM Branika imajo drugouvrščene Šempetranke spet štiri točke prednosti pred njim, saj so na drugem derbiju premagale GEN-I Volley. Njihova zmaga je bila gladka, boljše so bile v vseh elementih, dosegle so šest asov, Novogoričanke nobenega, in osem blokov, gostje le tri. Anastazija Žnidar je bila s 13 točkami najučinkovitejša igralka domače vrste, dve točki več je na drugi strani dosegla Fatumata Sillah.

Izidi, 19. krog:

Calcit Volley : Nova KBM Branik 3:0 (23, 24, 20)



Sip Šempeter : GEN-I Volley 3:0 (21, 21, 17)



Luka Koper - ATK Grosuplje Ankaran - Krim

Lestvica:

1. Calcit Volley 18 tekem - 52 točk

2. Sip Šempeter 18 - 38

3. Nova KBM Branik 18 - 34

4. GEN-I Volley 19 - 32

5. ATK Grosuplje 18 - 19

6. Krim 18 - 19

7. Luka Koper 17 - 15

8. Ankaran 18 - 7