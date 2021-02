Grosupeljčanke namučile prvakinje, bankirke odpihnile Šempetranke

Odbojkarice vodilnega Calcit Volley so se morale v 18. krogu 1. DOL za dekleta pošteno potruditi za novo zmago. V Grosupljem so sicer zmagale s 3:1 v nizih, a prav vsi nizi so se končali na razliko. V dvorani Lukna smo pričakovali izenačeno tekmo, a so domače bankirke po hitrem postopku opravile s Šempetrankami. V primorskem derbiju se je mučil tudi GEN-I Volley, Koprčanke pa so ustavile Krim.

Prepričljivo vodilne Kamničanke so se presenetljivo namučile v Grosupljem. Trener Aljoša Jemec je tekmo začel brez podajalke Eve Pogačar, vse druge najboljše igralke pa so bile v prvi postavi, a niso bile najbolj razpoložene. Prva dva niza so po številnih preobratih sicer dobile, a oba v "podaljšku". V prvem so domače vodile z 22:20, imele tudi zaključno žogo, vendar je as Olivere Kostić Brulec prednost vrnil na stran Kamničank, niz pa je končala Špela Marušič.

Drugi niz so domače odprle s petimi zaporednimi točkami, sredi niza so za pet vodile gostje, pred končnico so bile spet v prednosti Grosupeljčanke, na semaforju je bilo 21:18. Toda končnico so še enkrat bolje odigrale, prvi tri zaključne žoge so sicer zapravile, četrto je z asom izkoristila Andjela Radišković.

Jemec je v tretjem nizu v igro poslal Pogačarjevo, vendar se s tem težave favoritinj niso končale. Domače so ves čas vodile, tudi že za šest točk, na 22. točki so jih tekmice ujele, toda v končnici so bile tokrat vendarle uspešnejše Grosupeljčanke. Ob razpoloženi Heleni Mijoč, ki je bila s 24 točkami najučinkovitejša igralka tekme, dosegla je tudi tri ase in štiri bloke, se je hud odpor ATK nadaljeval tudi v četrtem nizu, izkušeni Kostićeva in Lucy Charuk pa sta poskrbeli, da do presenečenja ni prišlo.

Foto: Aleš Oblak

Le še točko za Šempetrom

Šempetranke so v Mariboru dobile prvo medsebojno tekmo - druga v Šempetru je že nekaj časa prestavljena, upale so, da lahko zmagajo še enkrat. Toda to so bili računi brez krčmarja. Mariborčanke so z dvema tujima okrepitvama povsem druga ekipa, predvsem Črnogorka Danijela Džaković je iz tekme v tekmo boljša, tokrat je pri zmagi, ki ni bila niti za trenutek vprašljiva, prispevala 20 točk. Povratnica v ekipo Lorena Lorber Fijok se je izkazala s servisi, prav sprejem gostij pa je bil glavni razlog, da niso mogle nuditi boljšega odpora.

Goriške strele s težavo prek Ankarana

Zelo izenačena je bila tudi tekma v Novi Gorici. GEN-I je bil ne glede na dejstvo, da v zadnjem času ne kaže najboljših predstav, proti Ankaranu, zadnjemu na lestvici, favorit, a je imel velike težave. Odpor tekmic je strl šele v "tie breaku" in osvojil točko manj, kot je pričakoval. Fatumata Sillah je bila pri zmagovalkah spet razpoložena, dosegla je kar 34 točk in je bila najzaslužnejša, da ni prišlo do večjega presenečenja.

Uspešna je bila tudi druga ekipa z Obale, Luka Koper. Presenetljivo gladko je v Ljubljani ugnala Krim, tekma je bila izenačena le v prvem nizu. Domače so po začetnem zaostanku pred končnico prišle do vodstva 22:19, vodile so tudi 23:22, nato pa imele tudi zaključno žogo pri izidu 26:25. Dve napaki in blok Tine Kaker pa so razlog, da so do vodstva z 1:0 prišle Koprčanke, ki so v nadaljevanju povsem zagospodarile na igrišču. Med najzaslužnejšimi za to je bila Urša Uršič. Ta je dosegla kar sedem od skupno 12 blokov gostujoče ekipe, ki je v statistiko vpisala tudi deset asov.

1. DOL, ženske, 18. krog: Sobota, 6. februar:

ATK Grosuplje : Calcit Volley 1:3 (-24, -25, 24, -23)

Nova KBM Branik : Sip Šempeter 3:0 (16, 18, 16)

GEN-I Volley : Ankaran 3:2 (-23, 19, 23, -23, 11)

Krim : Luka Koper 0:3 (-27, -12, -20)