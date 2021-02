Bankirke osvojile Novo Gorico, Kamničanke brez težav do nove mage

Odbojkarice Nove KBM Branika so na derbiju 17. kroga v Novi Gorici s 3:0 premagale GEN-I Volley in ga prehitele na tretjem mestu. Za vodilnimi Kamničankami, ki so tokrat gladko ugnale Krim, je na drugem mestu še naprej Sip Šempeter, Šempetranke so tokrat s 3:0 premagale ATK Grosuplje, V primorskem derbiju začelja so bile s 3:2 boljše Koprčanke.

GEN-I Volley in Nova KBM Branik v zadnjih krogih nista kazala najboljše forme, toda očitno je, da so v večji krizi Novogoričanke. Te so dvoboj z Mariborčankami dobro začele, vodile že s štirimi točkami razlike, toda po izidu 13:13 je Anđela Veselinović s servisi poskrbela, da so gostje ušle. Razliko so nato brez težav zadržale.

V drugem nizu so nato Štajerke po zaslugi servisov Lorene Lorber Fijok povedle s 6:0, po dveh zaporednih asih Mirte Velikonja Grbac je bilo na semaforju že z 1:10, nekajkrat je bila razlika tudi 12 točk, po izidu 12:23 pa so osem zaporednih točk nanizale domače, toda deveti zaporedni servis Maje Forštnarič je končal v mreži, s tem pa je bilo konec upanja za domače v tem nizu.

Zgodba o hitrem vodstvu Mariborčank in lovu Novogoričank se je ponovila v tretjem nizu, gostje so vodile s 5:0, 12:3, 20:12, igralke GEN_I Volleyja so jih lovile, toda ujele jih niso. Danijela Džaković je za Novo KBM Branik prispevala 16 točk, Velikonja Grbac, nekdanja Novogoričanka, 11, od tega štiri z asi, štiri bloke pa je v statistiko vpisala Brina Bračko.

Brez nosilk premočne za Krim

Trener Kamničank Aljoša Jemec na dvoboju s Krimom ni koristil nekaterih nosilk igre. Nekaj počitka je ponudil organizatorki igre Evi Pogačar in izkušenima Oliveri Kostić Brulec in Luc Charuk, zato je razumljivo, da ni šlo vse tako gladko, kot bi marsikdo pričakoval. Mlade Kamničanke so nihale v igri, zanesljivo dobile le drugi niz.

Kamničanke nimajo konkurence. Foto: Klemen Brumec

V prvem so dvakrat dvakrat izpustile prepričljivo vodstvo, pred končnico celo zaostajale z 19:20, Ljubljančanke pa so nato zadnje točke odigrale nezbrano in jim olajšale delo. Vse do končnice so se gostje enakovredno kosale tudi v tretjem nizu, po izidu 22:22 pa so njihove upe pokopale točke Eve Zatković, Špele Marušič, ki je bila uspešna z blokom, in Andjelke Radišković. Zatkovićeva je bila s 16 točkami najučinkovitejša igralka tekme, le točko manj je prispevala Polona Marušič, slednja je štiri dosegla z bloki.

Šempetranke zanesljivo branijo drugo mesto

Šempetranke si niso privoščile še drugega zaporednega poraza na domačem igrišču, tokrat bile gladko boljše od oslabljenih Grosupeljčank, najbolj izenačeno je bilo v Kopru, kjer je na dvoboju med Ankaranom in Luko Koper odločal peti niz.

Ankarančanke so zapravile priložnost, da na tretji medsebojni tekmi prvič premagajo sosede, dva niza so dobile zanesljivo, izgubile pa dve napeti končnici. V drugem nizu so zapravile vodstvo 20:16 in pozneje tudi eno zaključno žogo, v četrtem, ko bi si že lahko zagotovile zmago, pa so že vodile z 21:12, toda prednost zapravile, za kar je sledila kazen še v "tie breaku". Ankarančankam tako ni pomagalo niti 34 točk Dobrine Valentinov Hristoskov.

1. DOL, ženske, 17. krog: Sreda, 3. februar:

Calcit Volley : Krim 3:0 (22, 15, 23)

GEN-I Volley : Nova KBM Branik 0:3 (-20, -19, -21)

Ankaran : Luka Koper 2:3 (16, -26, 11, -23, -8)

Sip Šempeter : ATK Grosuplje 3:0 (20, 14, 18)