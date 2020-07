Kaj se dogaja s slovenskimi fanti? Gasparinija zamenjal Poljak, bo Srb Urnauta?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarji so konec preteklega leta na noge dvignili celotno Slovenijo. Na domačem EuroVolleyju so osvojili izjemno drugo mesto.

Slovenski odbojkarji so konec preteklega leta na noge dvignili celotno Slovenijo. Na domačem EuroVolleyju so osvojili izjemno drugo mesto. Foto: Urban Meglič/Sportida

Večina slovenskih odbojkarskih reprezentantov je že rešila vprašanje o svoji prihodnosti, nekaj pa je še takih, ki jih odločitev, kje bodo nadaljevali športno pot, še čaka. Med njimi je tudi najboljši slovenski odbojkar Tine Urnaut. Kapetan je zaradi koronavirusa izpustil celotno lansko klubsko kariero, do zdaj pa še ni jasno, kje jo bo nadaljeval.

Koronavirus je dodobra premešal karte tudi v odbojkarskem svetu. Če smo imeli še pred meseci v reprezentanci le dva odbojkarja, ki sta igrala v domačem prvenstvu, sta se mu zdaj pridružila še Sašo Štalekar in Jan Klobučar, ki sta okrepila Calcit Volley. Drugi skoraj zagotovo ostajajo v tujini.

Zakaj zagotovo? Alen Pajenk, Mitja Gasparini in Tine Urnaut še nimajo izbranega delodajalca za prihodnjo sezono, a ne gre pričakovati, da bi Tine v tem prehodnem obdobju po vzoru srbskih kolegov odšel v Fužinar, Pajenk denimo v "Škorotov" Maribor, "Gaspa" pa v Salonit.

Pri drugih je vse bolj ali manj jasno. Klub bi morda iskal le še Žiga Štern, ki je pred dnevi zaključil grško prvenstvo, medtem ko so drugi svojega novega oziroma starega delodajalca že potrdili. Poglejte si, kje bodo slovenski reprezentanti nadaljevali svojo klubsko kariero.

Tonček Štern

Foto: CEV

Tonček Štern se po burni sezoni, tekmoval je za poljski Bydgoszcz in turški Halkbank, vrača v Italijo, kjer je že nastopal med leti 2016 in 2019. Po Veroni in Latini bo oblekel še dres Padove, kjer bo imel vlogo prvega korektorja.

Alen Pajenk

Foto: Grega Valančič / Sportida

Alen Pajenk je po dveh sezonah zapustil poljsko ekipo Czarni Radom. Izkušeni bloker za zdaj novega delodajalca še ni našel.

Jan Kozamernik

Foto: Grega Valančič / Sportida

Jan Kozamernik ostaja v Milanu. Nekdanji bloker Črnuč, ACH Volleyja in Trentina bo za milansko ekipo odigral še tretjo sezono. V mesto mode je prestopil poleti 2018.

Alen Šket

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Alen Šket se po letu, ki ga je izpustil zaradi poškodbe, vrača v pogon. Kariero bo nadaljeval v Turčiji pri ekipi Afyon Belediye Yüntas.

Mitja Gasparini

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tako kot Pajenk tudi Mitja Gasparini za zdaj še ni rešil vprašanja o svoji prihodnosti. Kariere zagotovo ne bo nadaljeval pri japonski ekipi Wolfdogs Nagoja, ki ga je že zamenjala s poljskim zvezdnikom Bartoszem Kurekom.

Dejan Vinčić

Foto: Grega Valančič / Sportida

Dejan Vinčić je po treh sezonah zapustil Poljsko in se preselil v Nemčijo. Odlični organizator igre se je iz Czarni Radoma prestopil k nemškemu velikanu Friedrichshafnu.

Sašo Štalekar

Foto: Klemen Brumec

Sašo Štalekar se po uspešni sezoni pri avstrijski ekipi Hypo Tirol AlpenVolleys, ki je nastopala v nemškem prvenstvu, vrača v Calcit Volley, kjer je pred odhodom v tujino že odigral tri sezone.

Žiga Štern

Foto: Grega Valančič / Sportida

Žiga Štern je zadnji od slovenskih reprezentantov, ki je zaključil prvenstvo. V Grčiji je namreč državno prvenstvo potekalo še prejšnji teden, kjer je Šternov Foinikas Syros po hudem boju izpadel v polfinalu. Za zdaj še ni jasno, ali bo Žiga ostal v Grčiji ali ne.

Jan Klobučar

Foto: Sportida

Jan Klobučar se po petih letih vrača v Slovenijo. Nekdanji član ACH Volleyja je Slovenijo zapustil leta 2015 ter igral v Nemčiji, na Poljskem, v Italiji in nazadnje v Franciji pri Narbonney Volleyju. V prihodnji sezoni bo igral tako kot Štalekar pri kamniškem Calcitu.

Jani Kovačič

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pri Janiju Kovačiču ni sprememb. Ostaja v Italiji. Po odlični prvi sezoni pri Ravenni se že veseli naslednje.

Matic Videčnik

Foto: Grega Valančič / Sportida

Tudi Matic Videčnik ne bo menjal sredine. Še četrto sezono zapored bo branil barve slovenskega prvaka ACH Volleyja.

Gregor Ropret

Foto: Aleš Oblak

Gregor Ropret se je odločil za zamenjavo kluba. Ostal bo sicer v Franciji, a bo dres Nantesa zamenjal z dresom Rennesa. Za 31-letnega Ropreta, ki je v Sloveniji igral tako za ACH Volley kot za Calcit Volley, bo to sedmi klub v tujini.

Tine Urnaut

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tine Urnaut, slovenski kapetan, v pretekli sezoni, ki jo je krojil koronavirus, ni stopil na parket. Pred sezono se je dogovoril za sodelovanje s kitajskim Šanghajem, a prvenstvo na Kitajskem se zaradi pandemije ni niti začelo. Kje bo kapetan nadaljeval kariero, še ni znano. Na Kitajskem najverjetneje ne, saj po pisanju medijev v Šanghaj prihaja MVP zadnjega EuroVolleyja Uroš Kovačević, je pa res, da imajo kitajske ekipe lahko dva tujca. Urnautov prijatelj Giulio Sabbi, ki je bil v pretekli sezoni prav tako član kitajske ekipe, se je že vrnil v Italijo.

Klemen Čebulj

Foto: CEV

Klemen Čebulj je po eni sezoni pri Trentinu odšel na Poljsko, kjer bo zaigral za Asseco Resovio iz Rzeszowa. Čebulj je v tujino odšel leta 2012, ko je iz ACH Volleyja prestopil v San Giustino. Odtlej je igral še za Ravenno, Lube, Milano ter kot rečeno za Trentino. V sezoni 2018/19 je nekaj mesecev preživel tudi na Kitajskem in s Šanghajem osvojil kitajski naslov.

Rok Možič

Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Omenimo še Roka Možiča, ki je bil del reprezentance v januarskih kvalifikacijah v Berlinu za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Člana Merkur Maribora se že dlje časa povezuje s tujino, a odločitev še ni padla. Govorilo se je o Friedrichshafnu, kjer bi združil moči z Vinčićem, a ne bi bili presenečeni, če bi 18-letni slovenski biser še eno leto ostal pri Mariboru.

Selektor Alberto Giuliani

Foto: CEV

Slovenski selektor Alberto Giuliani po letu premora spet prevzema klub. Usedel se je na klop poljskega velikana Asseco Resovia, kjer bo tako kot v reprezentanci sodeloval s Klemnom Čebuljem. Italijanski strokovnjak se je na klop Slovenije usedel leta 2019 ter jo popeljal v ligo narodov in do drugega mesta na evropskem prvenstvu. Na klopi poljske ekipe mu bo tako kot v reprezentanci pomagal Alfredo Martilotti.

Preberite še: