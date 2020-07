Neverjetno: odbojkarski Messi okrepil Ribnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nikola Jovović in Uroš Kovačević okrepila Ribnico

Srbi so Uroša Kovačevića preimenovali v odbojkarskega Lea Messija.

Srbi so Uroša Kovačevića preimenovali v odbojkarskega Lea Messija. Foto: CEV

Iz Srbije prihaja nadvse zanimiva vest. Odbojkarski klub Ribnica sta okrepila znana srbska reprezentanta iz Kraljeva Nikola Jovović in Uroš Kovačević.

Tako eden kot drugi sta bila v preteklem letu del reprezentance, ki je na EuroVolleyju 2019 osvojila zlato odličje. Kovačević je bil po zmagi s Slovenijo s 3:1 proglašen tudi za najkoristnejšega igralca turnirja.

Jovović, ki je v zadnji sezoni igral v ruskem Uralu, bo v Kraljevem ostal do boljše ponudbe s tujine, zdaj že nekdanji član Trentina pa do odhoda na Kitajsko.

Prvenstvo na Kitajskem bi se moralo začeti januarja, a glede na to, da se ne ve, kako bo s koronavirusom, je vprašanje, ali bo vse skupaj zdržalo. Lahko pride tudi do sprememb. To dobro ve tudi kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut, ki je zaradi vseh zapletov z novim virusom v pretekli sezoni ostal brez klubske sezone.

Preberite še: