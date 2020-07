Za Kamničane še Kos in Beravs

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamničani so svoje vrste že okrepili s povratnikom Sašem Štalekarjem ter novinci Martinom Kosmino, Janom Klubučarjem in Dikom Purićem, dvoletno pogodbo pa sta z njim podpisala še Gal Timotej Kos in Žan Beravs.

Kos in Beravs sta bila nekaj časa soigralca v kranjskem Triglavu, so sporočili iz kamniškega kluba.