Spremembe v vodstvu GEN-I Volley

Poiskal pa je tudi novega trenerja ženske ekipe, to je postal izkušeni hrvaški strateg Miodrag Stojaković, ki je v Sloveniji že deloval, dve leti je bil trener Kopra. Sicer je tudi selektor hrvaške ženske mladinske vrste, v zadnjih sezonah pa je deloval v Poreču.

Njegova pomočnica bo nekdanja odlična odbojkarica in članica jugoslovanske reprezentance, Majda Čičić, ki je v Novi Gorici štiri leta tudi igrala.

"Spremembe v vodstveni ekipi so priložnost za novo svežino in dvig v delovanju kluba s krepitvijo mladinskih selekcij in razvoja domačih talentov, brez katerih ne more biti vrhunske prve ekipe. S skupnim in še tesnejšim sodelovanjem nove vodstvene ekipe, ki jo sestavljajo osebe z različnimi strokovnimi kompetencami, želimo doseči odličnost v organiziranosti in delovanju kluba," so zapisali na spletni strani kluba.

