Mariborčani pripeljali ukrajinskega reprezentanta

Ukrajinec Yevhenii Kisiliuk je v zadnji sezoni v domovini branil barve prvaka Barkom Kazhany Lviva, kjer je opravljal tudi vlogo kapetana. ''Z reprezentanco Ukrajine sem pred dvema letoma že obiskal Maribor in Dvorano Tabor, saj smo igrali Zlato Euro ligo. Zelo se veselim ponovnega prihoda v Maribor, da bom zaigral za ekipo Merkur Maribor,'' sporoča 25-letni sprejemalec, ki poleg odbojke obožuje še košarko in računalniške igrice, rad pa spremlja tudi dogajanje v ligah NBA in NFL.

''Jevhenii je kakovosten igralec, od katerega pričakujemo dobre igre in da se bo dobro vklopil v našo ekipo. V klubu se zavedamo, da bo sezona dolga in naporna, saj bomo nastopali v državnem prvenstvu, pokalnem tekmovanju in MEVZI. Od vseh tekmovanj pričakujemo veliko in zato smo zgradili ekipo, ki bo imela kakovost in širino,'' je odločitev, da Maribor okrepi Ukrajinec, pojasnil glavni trener Sebastijan Škorc.

''Sezona bo dolga in naporna. Zato smo v klubu iskali še enega sprejemalca, ki bo dvignil raven naše igre in hkrati razbremenil druge igralce na tej poziciji,'' je dodal izvršni direktor OK Merkur Maribor Matjaž Strdin.