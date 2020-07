Odbojkarji še naprej 12., dekleta na 30. mestu

Letošnja tekmovalna sezona pod okriljem mednarodne zveze je bila z izjemo kvalifikacij za olimpijske igre, ki so v Evropi potekale januarja, v celoti odpovedana. Kljub temu je na lestvici FIVB prišlo do sprememb, a te v moški konkurenci niso vplivale na razvrstitev do vključno 22. mesta, saj se razmerje moči med najboljšimi reprezentancami tokrat ni spremenilo.

Brazilci prepričljivo prvi

Na vrhu s prepričljivo prednostjo ostajajo Brazilci, ki so zbrali 427 točk. Drugi so Poljaki s 384 točkami, tretji pa Američani s 365 točkami. V prvi deseterici so še Rusija, Argentina, Francija, Italija, Iran, Japonska in Kanada. Slovenski odbojkarji z 218 točkami ostajajo na 12. mestu, pred njimi so Srbi z 248 točkami.

Slovenke so 30. na lestvici FIVB. Foto: OZS

Pri dekletih več sprememb

Na ženski lestvici je moč zaslediti več sprememb, tudi v prvi deseterici, v kateri so Turkinje s petega mesta izpodrinile Srbkinje. Na prvem mestu so še naprej Kitajke s 391 točkami, druge so Američanke, ki imajo 382 točk, tretje pa Brazilke s skupno 328 točkami. Med desetimi najuspešnejšimi reprezentancami so še Italija, Japonska, Rusija, Dominikanska republika in Južna Koreja.

Slovenke s 122 točkami zasedajo 30. mesto in imajo lepe možnosti za napredovanje, saj za Hrvaško, Azerbajdžanom, Mehiko, Perujem in Slovaško zaostajajo manj kot deset točk.

