Finalna pokalna obračuna v nedeljo

Med 21. in 23. decembrom bo Kanal gostil zaključni turnir Pokala Slovenije, na katerem se bodo za pokalni naslov pomerile po štiri najboljše ekipe v ženski in moški konkurenci. Oba finalna obračuna bosta na sporedu na isti dan, v nedeljo, 23. decembra.

Zaključni turnir, ki ga skupaj organizirata Odbojkarski klub Gorica in Odbojkarski klub Salonit Anhovo – Kanal, se bo začel s srečanjem med ekipama Nova KBM Branik in Calcit Volley II, ki bo na sporedu 21. decembra ob 17. uri. Ob 20. uri bosta na parket stopili še ekipi GEN-I Volley in Calcit Volley.

Prvi moški polfinale bo na sporedu dan kasneje, ko se bosta ob 15.30 udarila Calcit Volley in Črnuče, ob 18.30 pa bo moč spremljati tekmo med Salonitom Anhovo in ACH Volley-jem Ljubljana.

Veliki finale deklet se bo v nedeljo, 23. decembra, začel ob 17. uri, moški finale bo ob 20. uri. Pokalni naslov bosta branila ACH Volley Ljubljana in Nova KBM Branik.