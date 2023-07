Slovenska reprezentantka odhaja v Nemčijo

Klub iz osrčja Nemčije je v minuli sezoni nemškega prvenstva v prvem delu zasedel šesto mesto, po treh tekmah pa nato iz končnice izpadel v četrtfinalu. "Razlog za odločitev je bil preprost. Zadnjih nekaj let sem igrala na najvišji slovenski ravni, sedaj pa menim, da je napočil čas, da zaigram v močnejšem tekmovanju, na višji ravni," je dejala 183 centimetrov visoka odbojkarica Eva Pogačar.

Reprezentančna podajalka, ki bo v petek dopolnila 23 let, je športno pot začela pri kamniškem Calcitu, za katerega je z manjšimi premori igrala vse do leta 2021. Vmes je bila dve sezoni članica OK Zgornja Gorenjska, del sezone 2019/20 pa je prebila pri italijanski prvoligaški zasedbi Lardini Filottrano. Zadnji dve sezoni je bila članica mariborskega Nova KBM Branika, od katerega se poslavlja s pokalnim naslovom, srebrom v srednjeevropski ligi MEVZA in bronom v Sportklub prvi ligi, ki jih je ta kolektiv osvojil v minuli sezoni.

Z Mariborčankami je v zadnji sezoni osvojila pokalno lovoriko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Že od nekdaj me je mikalo igranje v Nemčiji, naposled pa se mi je ponudila možnost, da to tudi uresničim. Klub mi je ponudil dobre pogoje, točno takšne kot jih potrebujem za nadaljnji napredek," je še povedala Pogačarjeva in dodala: "Zelo se veselim nove klubske sezone in izredno si želim, da bi bila uspešna. Sedaj, ko sem na pripravah reprezentance, je celotna raven treniranja zagotovo višja in s takšnim delom si želim kasneje nadaljevati tudi v klubu."

S slovensko člansko reprezentanco se Pogačarjeva trenutno mudi v Pireju. Z grško izbrano vrsto so izbranke selektorja Marca Bonitte v torek odigrale prvo prijateljsko tekmo, do petka jih čakajo še tri. Slovenke se pripravljajo na nastop na evropskem prvenstvu ter na kvalifikacijah za olimpijske igre.