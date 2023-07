Odbojkarice na prvi pripravljalni tekmi igrale 2:2

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odigrala prvo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom, ki se bo začelo 15. avgusta. V Pireju so varovanke italijanskega stratega na slovenski klopi Marca Bonitte odigrale štiri nize in remizirale z 2:2 (25, -23, -19, 24).

Reprezentanci se bosta v Grčiji v naslednjih treh dneh pomerili še trikrat.

Za slovenskimi odbojkaricami je že skoraj mesec dni priprav v Kranjski Gori, Mariboru in Hočah. Slovenke so v Pirej odpotovale v naslednji zasedbi: Katja Banko, Mirta Velikonja Grbac, Selena Leban, Lorena Lorber Fijok, Nika Markovič, Anja Mazej, Nika Milošič, Iza Mlakar, Sara Najdič, Saša Planinšec, Eva Pogačar, Maša Pucelj, Mija Šiftar in Eva Zatković.

Po povratku iz Grčije Šiftar, Pucelj, Milošič in Leban od 16. julija čakajo priprave z mladinsko reprezentanco, ki jo osem dni kasneje čaka nastop na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru.

Preostale reprezentantke, s katerimi je v zadnjem tednu trenirala še Naja Kukman, pa bodo še naprej vadile v Hočah, kjer bodo med 19. in 22. julijem odigrale še štiri pripravljalne tekme z Grkinjami.

Pred odhodom na EP bo slovenska izbrana vrsta odpotovala še v Puchov in se dvakrat srečala s Slovaško, med 9. in 13. avgustom pa bodo na sporedu še pripravljalne tekme z Azerbajdžanom in Hrvaško.

Evropsko prvenstvo bo na sporedu med 15. avgustom in tretjim septembrom, Slovenke pa bodo igrale v Gentu v skupini A proti domačinkam Belgijkam ter Madžarkam, Poljakinjam, Srbkinjam in Ukrajinkam. Prvo tekmo bodo odigrale proti Poljski 18. julija.