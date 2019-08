Na Slovenke na računa nihče: to bi bila senzacija in pol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se v Turčiji, na Slovaškem, Madžarskem in Poljskem začenja 31. evropsko prvenstvo v odbojki za dekleta. Slovenske odbojkarice za uvod ob 20.30 v Lodžu čaka obračun z gostiteljicami Poljakinjami. Poljska javnost je v svoj žep že pospravila zmago, a slovenske odbojkarice obljubljajo, da se ne bodo predale brez boja.

"V vsako tekmo bomo vstopile z mislimi, da lahko zmagamo, neumno bi bilo že pred tekmo izobesiti belo zastavo. Tudi proti Poljski, ki je zagotovo velik favorit, bomo poskušale presenetiti, čeprav priznavamo, da so boljše. A tudi najboljše imajo lahko slab dan, če ga bodo imele, bomo to vsekakor poskušale izkoristiti," pred prvo tekmo meni korektorka Iza Mlakar.

Poljakinje sicer ne spadajo v sam evropski vrh, a imajo kakovost, da lahko presenetijo praktično vsakega tekmeca, še posebej na domačem igrišču in pred polno dvorano svojih navijačev. Teh v prvi tekmi zagotovo ne bodo hotele razočarati, zato obljubljajo resen pristop. Če bo res tako, se Slovenkam, ki so se s Poljsko pomerile že na prvem evropskem prvenstvu, na katerem so nastopile, pred štirimi leti na Nizozemskem, ne piše nič dobrega.

V Apeldoornu so Poljakinje zmagale s 3:0, a so se jim varovanke takratnega selektorja Bruna Najdiča solidno upirale.

Seznam slovenski reprezentantk (14): Podajalke: Eva Mori, Sara Najdič

Sprejemalke: Lana Ščuka, Ana Marija Vovk, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Monika Potokar;

Korektorki: Iza Mlakar, Darja Eržen;

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar

Prosti igralki: Leja Janežič, Veronika Mikl Selektor: Alessandro Chiappini

