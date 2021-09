Začenja se boj za evropsko krono, tudi z visokimi slovenskimi ambicijami

S tekmama med Finsko in Severno Makedonijo ter Estonijo in Latvijo se začenja evropsko odbojkarsko prvenstvo za moške. Naslov branijo Srbi, ki so v pariškem finalu 2019 ugnali Slovence. Naša izbrana vrsta, ki pogleduje tudi proti zlatu, bo prvenstvo odprla v petek ob 20.15 proti sogostiteljici Češki.

Tokratno evropsko prvenstvo, podobno kot zadnje, ko je potekalo tudi v Sloveniji, gosti četverica. 24 reprezentanc je v teh dneh tako zbranih na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Vsaka država gosti eno skupino, iz katere bodo v osmino finala napredovale prve štiri izbrane vrste.

Obračuni osmine finala in četrtfinala se bodo odvijali med 11. in 15. septembrom v Gdansku in Ostravi, zaključni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

Prvenstvo ob 19. uri odpirajo Estonija in Latvija ter Finska in Severna Makedonija.

Slovenci začenjajo v petek

Slovenci, ki so se z zadnjih treh prvenstev stare celine vrnili z dvema srebrnima odličjema (2015, 2019), nastopajo v skupini B v Ostravi. Prvo tekmo bodo odigrali v petek ob 20.15 proti gostiteljici Češki. Dan kasneje bo naša izbrana vrsta igrala proti Črni Gori, po dnevu premora bo sledilo srečanje z Belorusijo, 7. septembra tekma z Bolgarijo, za konec skupinskega dela pa ji bodo nasproti stali še Italijani. Ugoden spored za stopnjevanje forme čete Alberta Giulianija, ki si želi še višje kot na zadnjem prvenstvu.

Krog favoritov za odličja je širok, v njem pa so aktualni olimpijski prvaki Francozi, svetovni prvaki Poljaki, Rusi, evropski prvaki Srbi in podprvaki Slovenci, Italijani ...