Slovenci brez praske tudi proti Bolgarom

Slovenci so vknjižili tretjo zaporedno zmago s 3:0. Tokrat so padli Bolgari. Foto: CEV

Poročilo s tekme:

Po uvodnem porazu proti Češki je slovenska odbojkarska reprezentanca na evropskem prvenstvu v Ostravi, kamor je prišla kot evropska podprvakinja iz leta 2019, brez izgubljenega niza premagala Črno goro, Belorusijo, zdaj pa še Bolgarijo.

Slovenci so tokrat prvi niz dobili s 25:18, v drugem nasprotniku hitro ušli na +6 (10:4, 16:10), Bolgari so se sicer uspeli približati na tri točke, a bližje jih varovanci Alberta Giulianija niso spustili, drugi niz so dobili s 25:19. Še najbolj izenačeno je bilo v tretjem nizu, sredi katerega so Bolgari povedli (13:12), a v nadaljevanju je slovenska izbrana vrsta, ki še naprej stopnjuje formo, znova prešla v vodstvo in s 25:21 potrdila tretjo zaporedno zmago s 3:0.

Slovenci se bodo v sredo pomerili z Italijani. Ob ugodnem razpletu lahko končajo na prvem mestu. Foto: CEV

Naši odbojkarji imajo po štirih tekmah na računu tri zmage in devet točk, kar zadošča za drugo mesto. Na prvem so ostali Italijani, za katerimi so tri tekme, po katerih so stoodstotni. Prav z zahodnimi sosedi bodo Slovenci v sredo ob 15.45 obračunali za prvo mesto. Prvo mesto bi bilo še kako pomembno, saj bi se tako v četrtfinalu - če ne bi bilo presenečenj - najverjetneje izognili olimpijskim prvakom Francozom. Galskih petelinov si Slovenci v izločilnih bojih najmanj želijo.

"Slovenska skupina" se bo v nadaljevanju tekmovanja križala s skupino D, v kateri so Francozi, Nemci, Latvijci, Slovaki, Estonci in Hrvati.

Srbi za konec skupinskega dela nad Grke

Branilci naslova Srbi lovijo četrto zmago. Foto: Guliverimage Branilci evropskega zlata Srbi bodo na zadnji tekmi skupinskega dela četrto zmago iskali nad Grki, Belgijci pa bodo poskušali pomembno zmagi doseči nad Ukrajino.

V skupini C bodo Rusi vlogo favorita upravičevali proti Špancem, vodilnim Nizozemcem pa bodo za konec skupinskega dela nasproti stali domačini Finci.

Nemci bodo po porazu proti olimpijskim prvakom Francozom tretjo zmago lovili nad Latvijo, Hrvaška in Estonija pa bosta obračunali med seboj. Tekma ima velik vložek, saj sta obe ekipi za zdaj na mestih, ki ne prinašata napredovanja.

Štiri prizorišča, v osmino finala najboljše štiri reprezentance skupine

Evropsko prvenstvo, podobno kot zadnje, gosti četverica. Štiriindvajset reprezentanc je v teh dneh tako zbranih na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Vsaka država gosti eno skupino, iz katere bodo v osmino finala napredovale prve štiri izbrane vrste.

Obračuni osmine finala in četrtfinala bodo med 11. in 15. septembrom v Gdansku in Ostravi, sklepni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

Torek, 7. september: Skupina B (Ostrava):

Slovenija : Bolgarija 3:0 (18, 19, 21)

T. Štern 11, Pajenk 6, Kozamernik 9, Šket, Urnaut 14, Čebulj 15; Atanasov 4, Gocev 4, Skrimov 9,Grozdanov 4, Asparuhov 2, Sokolov 12

19.00 Črna gora - Češka Lestvica:

1. Italija 3 tekme - 3 zmage (9 točk)

2. Slovenija 4 - 3 (9)

3. Bolgarija 4 - 2 (5)

3. Češka 3 - 1 (4)

..................................

5. Belorusija 3 - 1 (3)

6. Črna gora 3 - 0 (0) Skupina A (Krakov)

17.30 Srbija - Grčija

20.30 Ukrajina - Belgija Lestvica :

1. Poljska 4 tekme - 4 zmage (11 točk)

2. Srbija 4 - 3 (10)

3. Ukrajina 3 - 2 (4)

4. Belgija 4 - 1 (4)

.........................................................

5. Portugalska 4 - 1 (3)

6. Grčija 3 - 0 (1) Skupina C (Tampere):

Španija : Rusija 1:3 (-20, 20, -16, -17)

19.00 Finska - Nizozemska Lestvica:

1. Nizozemska 4 tekme - 3 zmage (10 točk)

2. Turčija 4 - 3 (9)

3. Rusija 4 - 3 (8)

4. Finska 3 - 2 (6)

..................................................................

5. Španija 5 - 1 (3)

6. Severna Makedonija 4 - 0 (0) Skupina D (Talin):

Latvija : Nemčija 1:3 (-22, -19, 25, -17)

19.00 Hrvaška - Estonija Lestvica:

1. Francija 3 tekme - 3 zmage (9 točk)

2. Nemčija 4 - 3 (9)

3. Latvija 4 - 1 (5)

4. Slovaška 3 - 1 (3)

5. Estonija 3 - 1 (2)

6. Hrvaška 3 - 1 (2)

*O razvrstitvi odloča število zmag, v primeru izenačenja pa najprej število točk, nato razmerje v nizih, razmerje v številu doseženih in prejetih točk ...

Preostala slovenska tekma skupinskega dela EP, Ostrava Sreda, 8. september

15.45 Italija - Slovenija