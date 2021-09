Alberto Giuliani: Odigrali smo dobro, a proti Italiji bo treba določene stvari popraviti

Slovenski odbojkarji so tudi drugo tekmo v dveh dneh opravili brez praske, Bolgare so ugnali s 25:18, 25:19 in 25:21. S tem so poskrbeli, da bo prav njihova zadnja tekma skupinskega dela v sredo proti Italiji odločala o prvem mestu.

Giuliani: Potrebujemo kontinuiteto

"Odigrali smo dobro tekmo, vidim napredek v naši igri, zdaj pa potrebujemo še kontinuiteto. Primer je začetni udarec, servirali smo dobro, ampak smo si privoščili tudi veliko napak, sploh v prvem nizu. Proti Italiji bomo tudi to morali popraviti. Sicer pa je težko igrati tri tekme zapored, kar se je Bolgarom zagotovo poznalo. Zdeli so se nekoliko utrujeni, a po drugi strani vemo, kako kakovostne igralce ima Bolgarija in na kakšni ravni igrajo. Mislim, da je današnjo tekmo odločil servis," je po zmagi razmišljal glavni strateg slovenske izbrane vrste Alberto Giuliani, ki mu bodo jutri nasproti stali rojaki.

"Vesel sem, da smo tako sproščeni, da se na igrišču tako dobro počutimo in upam, da bomo to energijo ohranili tudi v nadaljevanju. Če nam to uspe, lahko veliko dosežemo," meni Jan Kozamernik. Foto: CEV

Ena lepših v zadnjem času

"Za nami je ena lepših tekem, ki smo jih prikazali v zadnjem času. Mislim, da smo si ekipno zelo pomagali med seboj. Vsak je prispeval svoj vložek v to tekmo in na ta način smo uspeli držati korak pred Bolgari. Tudi oni niso popuščali, res je, da so veliko grešili, a menim, da smo mi držali zares visoko raven igre in se nam niso mogli približati. Vesel sem, da smo tako sproščeni, da se na igrišču tako dobro počutimo in upam, da bomo to energijo ohranili tudi v nadaljevanju. Če nam to uspe, lahko veliko dosežemo," je bil zadovoljen Jan Kozamernik.

Da bi proti Italijanom igrali še boljše

Libero Jani Kovačič, ki mu je pred odhodom na prvenstvo stare celine priprave otežil pozitiven test na covid-19, je po novi suvereni zmagi dejal: "Danes smo odigrali najboljšo tekmo na tem prvenstvu in zaenkrat kaže, da formo stopnjujemo. Upam, da bomo jutri igrali na enaki ravni ali celo boljše, vsekakor pa s strani Italije lahko pričakujemo velik odpor. Čaka nas dobra tekma in upam, da bomo zmagali." "Upam, da bomo jutri igrali na enaki ravni ali celo boljše, vsekakor pa s strani Italije lahko pričakujemo velik odpor," pravi Jani Kovačič. Foto: CEV

Sredina tekma z Italijo se bo začela ob 15.45, za Slovence bo to že tretji obračun v treh dneh, medtem ko so zahodni sosedi danes imeli tekmovalni počitek. Napredovanje v izločilne boje s prve pozicije bo nekomu olajšalo delo, saj bi se tako v četrtfinalu najverjetneje izognil olimpijskim prvakom Francozom.