Ekipa, ki diha kot eno: Če si predolgo skupaj, je zelo nevarno #foto

Po dveh izjemno napornih tekmah proti Finski in Turčiji so slovenski odbojkarji v ponedeljek počivali, danes popoldne (17.30) pa jih pred velikim sredinim obračunom z Rusijo čaka še Severna Makedonija. Zadnja je v ponedeljek s 3:1 v nizih premagala Belorusijo, kar le govori o tem, da slovensko izbrano vrsto čaka nova težka preizkušnja.

"Za nami so težke tri tekme. Dan počitka nam je res dobro del. Tri dozdajšnje zmage so že preteklost in razmišljamo le o Makedoncih in novi zmagi," napove, da bodo tudi proti Severni Makedoniji šli na polno in brez podcenjevanja.

Slovenija je v soboto in nedeljo v razmaku 24 ur odigrala dve tekmi, zato je utrujenost je pri naših fantih že prisotna. K sreči je slovenski selektor Alberto Giuliani že spoznal, da lahko v igro pošlje tudi tiste, ki ne igrajo toliko, saj so tudi ti sposobni igranja na visoki ravni.

Mitja Gasparini si minutažo na tem prvenstvu deli s Tončkom Šternom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Malo je takih kot Slovenija

"Zagotovo obstajajo reprezentance, ki imajo na klopi še kakšnega kakovostnega igralca, a mednje spadamo tudi mi. Malo je takih, ki bi imeli 14 enakovrednih mož, in to se je pokazalo tudi na tekmi proti Turčiji. Vsaka menjava je pripomogla in nam dala dodatnih moči, da smo se na koncu razveselili zmage," o največji moči slovenske ekipe spregovori izkušeni Izolčan.

Fotogalerija tekme med Slovenijo in Turčijo (foto: Grega Valančič / Sportida):

1 / 73 2 / 73 3 / 73 4 / 73 5 / 73 6 / 73 7 / 73 8 / 73 9 / 73 10 / 73 11 / 73 12 / 73 13 / 73 14 / 73 15 / 73 16 / 73 17 / 73 18 / 73 19 / 73 20 / 73 21 / 73 22 / 73 23 / 73 24 / 73 25 / 73 26 / 73 27 / 73 28 / 73 29 / 73 30 / 73 31 / 73 32 / 73 33 / 73 34 / 73 35 / 73 36 / 73 37 / 73 38 / 73 39 / 73 40 / 73 41 / 73 42 / 73 43 / 73 44 / 73 45 / 73 46 / 73 47 / 73 48 / 73 49 / 73 50 / 73 51 / 73 52 / 73 53 / 73 54 / 73 55 / 73 56 / 73 57 / 73 58 / 73 59 / 73 60 / 73 61 / 73 62 / 73 63 / 73 64 / 73 65 / 73 66 / 73 67 / 73 68 / 73 69 / 73 70 / 73 71 / 73 72 / 73 73 / 73

"Vsi vemo, zakaj smo tukaj"

Pri slovenskih odbojkarjih smo na tem prvenstvu ni opaziti slabe volje, niti kakršnekoli panike, prav tako ne takrat, ko jim ne gre najbolje. Ves čas se spodbujajo in bodrijo drug drugega. "Veliko časa smo že skupaj, kar je zelo nevarno. Po štirih mesecih lahko poči, pri nas ni. Vsi vemo, zakaj smo tukaj, tudi če se kdaj spremo in si povemo kakšno stvar, je to le zato, ker si vsi želimo od tega EuroVolleyja iztržiti čim več. Poskušamo poslušati drug drugega ter se tako še približati svoji najboljši igri," pove najstarejši člen slovenske izbrane vrste.

Tudi odbojkarji ploskajo Rogliču in Pogačarju Tako kot vsa Slovenija so tudi odbojkarji spremljali kolesarsko dirko po Španiji. "Pred tekmo s Turčijo sicer ni bilo časa gledati, a kot mi je znano, je bilo že v soboto vse odločeno. Nekaj fantov je res velikih navijačev, prav vsi pa smo vedeli za rezultat. Dva Slovenca na odru za zmagovalce tako velike dirke, fantastičen uspeh," je Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju zaploskal tudi slovenski korektor, ki se je po zmagi nad Turki s soigralci nanju spomnil z napisom: "Bravo, Rogla, Pogi!" Po zmagi nad Turki so se spomnili tudi na kolesarja Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, ki sta blestela na dirki po Španiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Preberite še: