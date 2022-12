Kamničanke ostajajo stoodstotne, tudi Mariborčanke do zanesljive zmage

Odbojkarice Calcita Kamnika nadaljujejo niz nepremagljivosti v Sportklub 1. DOL. Za 12. zaporedno zmago so v gosteh zanesljivo s 3:0 premagale ekipo GEN-I Volley. Najbližje na lestvici so varovankam Gregorja Rozmana odbojkarice Nove KBM Branika, ki so v gosteh s 3:0 premagale Formis. Do zmag sta prišli še ekipi Grosuplja in Ankarana.

Kamničanke večjih težav na zadnji tekmi državnega prvenstva v tem koledarskem letu niso imele. V letu 2022 bodo namreč za razliko od domačih tekmic igrale le še povratno tekmo prvega kroga pokala Evropske odbojkarske zveze proti Olympiacosu, in sicer 20. decembra.

Igralke Calcita so v vseh nizih začele malce rezervirano, nato pa stopnjevale ritem. V prvem so po izenačenju na 7:7 stopile na plin, povedle s 17:10 in niz zanesljivo dobile. V drugem je bilo izenačeno do 10:10, delni izid 8:1 pa je pomenil vodstvo z 2:0 v nizih.

Novogoričanke so se v tretjem nizu najdlje upirale favoriziranim gostjam. Vodile so še z 20:18, nato pa so Kamničanke domačim dovolile le še eno točko in tudi tretji niz zanesljivo dobile. Prevladovale so predvsem v bloku, kjer je bilo razmerje 16:2 v korist gostij. Po 11 točk so pri gostjah dosegle Sara Hutinski (6 blokov), Anđelka Radišković in Maša Pucelj.

Za razliko od Kamničank so se morale Mariborčanke v tretjem nizu še bolj potruditi za zmago brez izgubljenega niza. Potem ko so bile v prvih dveh zelo zanesljive in zmagale na 16 oz. 15 točk, so v tretjem po hitrem vodstvu pobudo prepustile domačinkam. Te so ponujeno vzele in po zaostanku z 13:15 z delnim izidom 8:2 ušle na +4.

V končnici so bankirke strnile vrste in s štirimi zaporednimi točkami po zaslugi dveh asov Lorene Lorber Fijok izenačile na 21:21. Varovanke Bruna Najdiča so ubranile žogo za niz, nato pa izkoristile svojo prvo za nove tri točke v prvenstvu.

Pri Štajerkah je bila s 16 točkami najbolj učinkovita povratnica Iza Mlakar. Foto: Facebook Odbojkarski klub Nova KBM Branik

Pri Štajerkah je bila s 16 točkami najbolj učinkovita povratnica Iza Mlakar, 13 točk je dodala Lorber Fijok. Mariborčanke so prevladovale predvsem pri začetnem udarcu, saj so dosegle kar 14 asov v primerjavi z enim domačink, te so bile sicer boljše v bloku (10:6). Največ točk, 12, sta prispevali Žana Godec in Nika Milošič.

V Kopru so odbojkarice Ankarana s 3:1 premagale Sip Šempeter in na lestvici preskočile Formis. Na četrtem mestu imajo varovanke Sebastjana Mikše ob petih zmagah zdaj 17 točk, Formis pa ob istem številu zmag tri manj.

Primorke so prvi niz sicer izgubile na razliko (23:25), nato pa vse bolj prevladovale po zaslugi številnih razpoloženih igralk. Kar pet jih je preseglo mejo deset točk. Sara Valenčič jih je dosegla 16, Katja Mihalinec in Anastazija Žnidar po 14, ter Tina Grudina in Tina Kaker po 13. Zadnja je dosegla šest blokov.

Pri gostjah je z 18 točkami izstopala Nataša Mašulović, 15 jih je dodala Anja Puckmeister. Pet blokov je dosegla Tia Koren, z 10 točkami tretja po točkovnem izkupičku v vrstah Šempetra.

V obračunu z dna lestvice so igralke Grosuplja s 3:0 premagale Krim. Prvi niz je zanesljivo pripadel domačinkam, v naslednjih dveh pa je bil odpor zadnjeuvrščene ekipe močnejši, poraza pa s tem vseeno ni mogla preprečiti. V domači vrsti je bila s 16 točkami najbolj učinkovita Asja Šen. Nobena druga igralka na tekmi ni presegla meje desetih točk.

Trinajsti krog državnega prvenstva bo 20. in 21. decembra. Na sporedu bodo tri tekme, in sicer Sip Šempeter - Krim, GEN-I Volley - Ankaran ter Formis - ATK Grosuplje.

1. DOL, 12. krog

Lestvica:

