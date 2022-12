ACH Volley tudi brez nosilcev igre suvereno do 12. zmage

Odbojkarji ACH Volleyja so v 12. krogu Sportklub 1. DOL zabeležili še 12. zmago. V gosteh so za 34. točko v sezoni premagali Fužinar Sij Metal. Z desetimi zmagami jim sledijo odbojkarji Calcita, ki so po začetnih težavah doma ugnali Panvito Pomgrad s 3:1. Zmag sta se veselila še ekipi Salonit Anhovo in Merkur Maribor.

Državni prvaki so na Koroškem tudi brez kapetana Nikole Gjorgieva in nekaterih drugih nosilcev igre zabeležili zanesljivo zmago. Še največ težav so imeli v prvem nizu, ki se je končal s 25:21 v korist ekipe iz prestolnice.

V naslednjih dveh nizih so bili bolj zanesljivi, v zadnjem so zmago potrdili s 25:12. Pri varovancih Radovana Gačiča je bil točkovno najbolj uspešen Danijel Koncilja z 11 točkami. Ljubljančani so prednjačili predvsem v bloku (10:4), Nemanja Mašulović je s to prvino igre dosegel štiri od devetih točk.

Nekoliko več težav so imeli Kamničani. Calcit je namreč na domačem parketu oddal niz proti Panviti Pomgrad. Kljub vsemu so z novimi tremi točkami varovanci Matije Pleška zdaj pri 30 točkah, ACH Volley ima ob dveh zmagah več štiri točke naskoka.

Kamničani so s 3:1 premagali Panvito. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kamničani so se morali za uspeh proti trenutno tretjeuvrščeni zasedbi državnega prvenstva dodobra potruditi. V prvem nizu so Prekmurci izkoristili bledo predstavo domačih in niz dobili s 25:19. V drugem so v podobni meri udarec vrnili Kamničani in izenačili.

V tretjem so do sredine niza prišli do bolj oprijemljive prednosti (12:8) in ves čas nadzorovali dogajanje na parketu kamniške športne dvorane. Niz so dobili s 25:22 in dokončno zlomili odpor gostov. Prednost je v četrtem nizu rasla iz točke v točko in hitro znašala 13:3, kar je zadoščalo za zanesljiv zaključek dvoboja.

Najbolj učinkovit odbojkar domačih je bil Nik Mujanović z 18 točkami. Še tri več je pri gostih zbral Petar Jurić. Calcit je imel prednost tako v blokih (10:5) kot pri asih (10:1).

Odbojkarji Merkurja Maribora so zabeležili šesto zmago in se utrdili na četrtem mestu prvenstvene lestvice. V gosteh v Kranju so upravičili vlogo favoritov. Kranjčani ostajajo pri treh in so tik za Mariborom na petem mestu.

Odbojkarji Merkurja Maribora so zabeležili šesto zmago in se utrdili na četrtem mestu prvenstvene lestvice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Štajerci so prevladovali predvsem v bloku, dosegli so kar 13 neposrednih točk, tudi izkoristek napadov je bil občutno boljši (46:37 %), zmaga varovancev Sebastijana Škorca pa povsem zaslužena. S 17 oziroma 14 točkami sta pri Mariborčanih izstopala Rok Bračko (4 bloki) in Connor McConnell. Pri domačih je Đorđe Jovović dosegel 15 točk, Miha Mali pa 12.

V gneči spodnjega doma lestvice imajo ekipe od petega do osmega mesta vse po tri zmage in devet porazov. Kranjčani ostajajo peti z 11 točkami, z desetimi pa so se jim približali odbojkarji Salonita.

Ti so s 3:0 zanesljivo doma premagali ekipo Črnuč. Blesteli so predvsem pri servisu, saj so dosegli kar 14 neposrednih točk. Boljši so bili v vseh prvinah in zasluženo slavili. S 17 točkami je izstopal Matic Vrtovec, ki je prispeval tri ase. Dvomestno število točk sta pri domačih presegla še Mohamed Ihbajri (12) in Erik Kodrič (10).

Črnuče so zaradi boljšega razmerja med osvojenimi in izgubljenimi nizi na lestvici pred Fužinarjem na sedmem mestu.

1. DOL za moške, 12. krog

Lestvica:

