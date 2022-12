Odbojkarji ACH Volleyja do izjemno pomembne zmage

Odbojkarji ACH Volleyja so v četrtem krogu lige prvakov prišli do pomembne zmage. Še drugič so bili boljši od nemške ekipe powervolleys Düren, tako kot v Ljubljani so tudi v gosteh zmagali s 3:1 (21, 20, -19, 16).

Odbojkarji ACH Volleyja so v četrtem krogu lige prvakov prišli do pomembne zmage. Še drugič so bili boljši od nemške ekipe powervolleys Düren, tako kot v Ljubljani so tudi v gosteh zmagali s 3:1. Ljubljančani so zdaj v skupini E pri sedmih točkah in imajo velike možnosti, da v skupini osvojijo vsaj tretje mesto, s katerim bi nadaljevali evropske boje v pokalu Cev, povsem realne možnosti pa imajo tudi za drugo mesto.

Slovenski prvaki so imeli v Nemčiji slabe trenutke le na začetku tretjega niza, vsaj kar se tiče rezultata. Pri sprejemu servisov sicer niso blesteli, ampak so to nadomeščali z drugimi rečmi, pa tudi Nemci, ki so za razliko od prve medsebojne tekme igrali tudi s svojima najboljšima odbojkarjema Tobiasom Christianom Brandom in Sebastianom Gevertom, niso bili ravno razpoloženi. Še posebno so tako kot na prvi tekmi povsem odpovedali v tretjem nizu. Najučinkovitejši igralec tekme je bil gostujoči korektor Nikola Gjorgiev, dosegel je 23 točk.

Najučinkovitejši igralec tekme je bil gostujoči korektor Nikola Gjorgiev, ki je dosegel 23 točk. Foto: Aleš Oblak

Izenačen začetek

Začetek tekme je bil sicer izenačen. Gostitelji so še vodili s 13:12, a sledile so tri zaporedne točke Ljubljančanov, blok Vuka Todorovića je pomenil vodstvo 15:13. Nemanja Mašulović je z blokom razliko povišal (17:14), domači so se približali na 19:20, toda gosti so končnico odigrali zrelo in zbrano, Alen Šket je niz končal z asom za 25:21.

Dobro igro so iz končnice prenesli tudi na začetek drugega niza. Z blokom Šketa so povedli s 5:1, Matej Kök je najprej še povišal vodstvo, nato pa postavil izid 3:9. Nemci so se nato vendarle zbrali, začeli tekmece loviti, se približali na 20:21, toda končnica je spet povsem pripadla gostom, ki do konca niso več izgubili točke.

V podzavesti so najbrž menili, da so tekmece že premagali, a ti se niso predali. V tretjem nizu so povedli z 8:3 in 13:6, ACH jih je sicer poskušal dohiteti, prišel na štiri točke zaostanka, toda Nemcev ni mogel ujeti. A pokazalo se je, da so Ljubljančani precej bolje pripravljeni (Düren ima skozi sezono velike težave s poškodbami), četrti niz je bil namreč od začetka do konca povsem v domeni slovenskih prvakov.

Ti bodo naslednjo tekmo lige igrali 11. januarja, ko bo v Tivoliju gostovala Perugia, sicer novi svetovni prvak.

Foto: Guliverimage

Slovenski Friedrichshafen na pragu napredovanja

V skupini A je Friedrichshafen Žige Šterna in Dejana Vinčića v torek prišel do tretje zmage, s 3:1 je premagal Vojvodino, in na stežaj odprl vrata napredovanja. Vodilni Jastrzebski Wegiel po štirih obračunih ostaja stoodstoten.

V skupini B je Recycling Berlin, katerega član je Sašo Štalekar, z 0:3 izgubil s Halkbank Ankaro.