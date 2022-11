"Treba jih je premagati doma, saj jih bo v Ankari težko"

Turško moštvo Ziraat Bank Ankara, ki v domačem prvenstvu trenutno z devetimi zmagami in enim porazom zaseda drugo mesto, je na uvodni tekmi lige prvakov z 1:3 v gosteh izgubilo s Powervolleys Düren, ki ga je ACH Volley premagal, na drugi pa doma prav tako izgubilo z 1:3, a kar namučilo zvezdniško Perugio, katere član je Gregor Ropret.

"Turki so izrazito domača ekipa. Vesel sem bil, ker so Turki izgubili v Nemčiji, to je močno povečalo naše možnosti, a jih moramo premagati tudi mi. Turki so izrazito domača ekipa. V Ankari jih je zelo težko premagati, zato jih moramo ugnati doma, če želimo drugo mesto v skupini," je pred dvobojem dejal ljubljanski korektor Nikola Gjorgiev.

Že danes se bosta pomerila stoodstotna Perugia in Powervolleys Düren.

Slovenci pri vodilnih

V skupini A Friedrichshafen Dejana Vinčića in Žige Šterna zvečer čaka derbi za prvo mesto z Jastrzebski Wegiel.

V skupini B bo Recycling Berlin, h kateremu se je pred sezono preselil Sašo Štalekar, v sredo gostoval pri vodilnemu kolektivu skupine Aluron Zawierce.