ACH Volley pred pomembnim obračunom v ligi prvakov

Za Ljubljančani je uspešen začetek sezone. Zaenkrat si niso dovolili večjega spodrsljaja, v državnem prvenstvu so še brez poraza, prav tako v srednjeevropski ligi, v ligi prvakov pa so izgubili le proti prvemu favoritu skupine Perugii. Četa Radovana Gačiča računa, da bo tako ostalo tudi po dvoboju s Turki, ki so zaenkrat pokazali, da precej bolje igrajo na domačem igrišču kot na gostovanjih.

"Turki so izrazito domača ekipa. V Ankari jih je zelo težko premagati, zato jih moramo ugnati doma, če želimo drugo mesto v skupini. Vesel sem bil, ker so Turki izgubili v Nemčiji, to je močno povečalo naše možnosti, a jih moramo premagati tudi mi," je dejal ljubljanski korektor Nikola Gjorgiev, ki je v Turčiji nekaj let igral in vse turške ekipe dobro pozna.

Kako dobro igrajo Turki na domačem igrišču, je občutila Perugia, ki se je v Ankari kar mučila, da je prišla do treh točk. Po drugi strani pa so v ljubljanskem taboru analizirali tudi tekmo v Dürnu, kjer pa je Ziraat Bank Ankara pokazala drugačen obraz in tekmo izgubila.

A oranžni zmaji so prepričani, da bo bolj kot turška za končen razplet pomembna njihova igra. "Če bomo pokazali to, kar znamo, in verjamem, da s pomočjo navijačev bomo, uspeh ne bi smel izostati. To bo ena najpomembnejših tekem v sezoni in temu primerno je tudi ozračje v garderobi. Vsi smo maksimalno motivirani in komaj čakamo, da se tekma začne," je dejal Gačič.

Gostujoča ekipa v svojih vrstah nima posebnih zvezdnikov, je pa v njej kar nekaj turških reprezentantov, najbolj znan je izkušeni 37-letni organizator igre Arslan Eksi, ki je zbral že 80 nastopov za izbrano vrsto. Med tujci izstopa nizozemski korektor Wouter ter Maat, nizozemski reprezentant je tudi Bennie Tuinstra, v ekipi je še bolgarski reprezentant Martin Atanasov.

"Turki so neugoden nasprotnik, to so dokazali na tekmi proti Perugii. Vendar tudi mi imamo svoje načrte, ki jih bomo pred polno dvorano Tivoli poskusili uresničiti," meni sprejemalec Alen Šket, ki tudi že ima veliko izkušenj z igranjem v Turčiji.