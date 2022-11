Kamničani v Kranju, Maribor pričakuje Črnučane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so ACH Volley, Calcit Vollley in OK Merkur Maribor sredi tedna igrali tekme srednjeevropske lige, se za konec tedna vračajo na državno prvenstvo. Kamničani gostujejo v Kranju, Mariborčani pričakujejo Črnučane, Panvita pa se bo doma pomerila s Fužinarjem. ACH Volley bo na delu v nedeljo, ko bo gostil Salonit.