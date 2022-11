Kamničani po porazu z ACH Volley ugnali Maribor

Odbojkarji Calcit Volleyja so po torkovem porazu proti ACH Volleyju v Tivoliju premagali OK merku Maribor s 3:1 (-18, 19, 16, 22) in vknjižili četrto zmago. V četrtek sledi še tekma med gostiteljem ACH Volleyjem in Mariborčani, ki ostajajo pri dveh zmagah.

Odbojkarji Calcita so še drugič v sezoni premagali Merkur Maribor, po domači zmagi v prvenstvu so bili boljši še na turnirju srednjeevropske lige v Tivoliju. Mariborčani so v zadnjem času kazali dobre predstave, njihov trener Sebastijan Škorc je podarjal, da so na dobri poti, so pa se vseeno zavedali, da bodo Kamničane težko presenetili. Za to bi morali imeti podprvaki izrazito slab dan.

Fotogalerija s tekme (Foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23

In v prvem nizu je kazalo na to. Videti je bilo, da je Gorenjce zdelala utrujenost, saj so le dan prej igrali zahtevno tekmo proti ACH Volleyju, medtem ko so Štajerci počivali. Škorčevi izbranci so na začetku povedli s 6:2, Calcit, pri kateremu je že v prvem nizu Jure Okroglič zamenjal Jana Klobučarja, jih je lovil, se nekajkrat povsem približal, a dohitel jih ni. Odločilne točke so Mariborčani dosegli pri 14:16, ko so prednost povečali s štirimi zaporednimi točkami. Zato so bili zaslužni predvsem servisi Filipa Leve.

V drugem nizu pa so reči prišle na svoje mesto. Na njegovem začetku so sicer Mariborčani kratek čas še imeli pobudo, toda po izidu 5:5 so domači s šestimi zaporednimi točkami ušli, nato pa prednost držali do konca. Brez težav so nato dobili še tretji niz, četrti pa je bil spet bol izenačen. A večjega dvoma, kdo ga bo dobil, vendarle ni bilo.