Calcitovke in Mariborčanke zanesljive, Šempetranke poskrbele za presenečenje

Kamničanke so pri Grosupeljčankah prišle do ekspresne zmage.

Kamničanke so pri Grosupeljčankah prišle do ekspresne zmage. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Odbojkarice Calcita Volleyja in Nove KBM Branika so zanesljivo opravile svojo nalogo v 8. krogu odbojkarskega državnega prvenstva, zalomilo pa se je tretjeuvrščenim Novogoričankam, GEN-I Volley je na domačem igrišču nepričakovano klonil proti Sip Šempetru, ki je bil boljši z izidom 3:1.

Šempetranke so bile v dvoboju precej boljše tekmice. Za razliko od prejšnjih tekem so popravile sprejem, težav pri njem je bilo mnogo manj kot na prejšnjih tekmah. Zaradi njega so se lahko razigrale v napadu, kjer je bila nezaustavljiva Nataša Mašulović, dosegla je 24 točk. Da so gostje prepričljivo dobile tri nize, je zaslužen tudi blok, v katerem se je izkazala predvsem Tia Koren, ki je s tem elementom dosegla šest točk.

Za Novogoričanke je bil to tretji poraz, za Šempetranke pa druga zmaga, ki pa ni pomenila premika na prvenstveni razpredelnici, še vedno so na predzadnjem mestu, za njimi so le odbojkarice Krima.

Mariborčanke so s 3:0 premagale Krim. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vodilni ekipi suvereni

Te so tokrat gladko izgubile prvi niz proti bankirkam iz Maribora, nato se v drugih dveh z njimi bolj enakovredno kosale, a bile daleč od presenečenja, čeprav gostiteljice niso igrale v najmočnejši postavi. Še bolj resno pa so tekmo vzele prvakinje iz Kamnika, Grosupeljčanke so povsem nadigrale.

1. DOL za ženske, 8. krog: Sobota, 19. november

ATK Grosuplje : Calcit Volley 0:3 (-9, -14, -13)

Gen-I Volley : Sip Šempeter 1:3 (-17, 18, -16, -17)

Nova KBM Branik : Krim 3:0 (10, 20, 22)

Formis - Ankaran