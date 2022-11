Odbojkarice Calcit Volleyja imajo še eno priložnost, da se kot prva slovenska ženska odbojkarska ekipa iz kvalifikacij uvrstijo v ligo prvakinj. Na v prvi tekmi zadnjega kroga so doma izgubile proti španski ekipi Tenerife La Laguna z 2:3 (16, 21, -17, -20, -12). Povratna in odločilna tekma bo prihodnji teden.

Kamničanke je na poti do lige prvakinj v prejšnjem krogu zaustavila Crvena zvezda, Španke pa Vasas iz Budimpešte. Obe ekipi imata še eno priložnost, da se pridružita 19 ekipam, ki so že uvrščene v najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. V lanski sezoni je Tenerife igral v pokalu Challenge, kjer je prišel do finala, Kamničanke so po izpadu v kvalifikacijah lige prvakinj svojo evropsko pot nadaljevale v pokalu CEV.

Kamničanke so zanesljivo dobile prva dva niza. Špankam nikakor ni stekel napad, videti je bilo, da si bodo pred povratnim dvobojem priigrale zaostanek. Toda v nadaljevanju so zbrale, Kamničankam ni pomagala odlična v bloku v četrtem nizu, zmagovalca je odločil "tie break", v katerem so bile boljše gostje. V kamniški ekipi je bila s 17 točkami najučinkovitejša Maša Pucelj. Obe ekipi sta bili odlični v bloku, domače so z njim dosegle 17 točk, gostje pa 16.

Galerija s prve tekme med Calcit Volley in Tenerifom (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Trener Calcita Gregor Rozman je po tekmi povedal: "Ne sme se zgoditi, da po vodstvu z 2:0 v nizih ekipa že razmišlja o zmagi. Na takšen način, kot smo igrali od tretjega niza naprej, preprosto ne smemo igrati. Napadalno smo bili spet slabi, čeprav ko sem na hitro pogledal statistične parametre, smo bili po zaslugi prvih dveh nizov, celo boljši od španske ekipe. Ampak na ta način ne gre. V končnici četrtega in petega niza smo zgrešili dva, tri servise, dva, tri napade in tako se ne da zmagati. Preprosto bomo morali popraviti svoj učinek v napadu, če bomo želeli zmagati na Kanarskih otokih."