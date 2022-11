ACH do zanesljive zmage na derbiju kroga, vroče v Črnučah

Državni prvak ACH Volley ostaja edina neporažena ekipa v domačem prvenstvu. V 7. krogu je s 3:0 (17, 19, 17) slavil pri Panviti in ji zadal drugi poraz sezone. Brez izgubljenega niza sta zmagala tudi drugi Calcit in Maribor. Prvi pri Salonitu, drugi doma proti Fužinarju. Najbolj vroče je bilo v Črnučah, kjer so po petih setih zmagali Triglavani.

Ljubljančani niso ponovili napake z zadnjega gostovanja v domači ligi, ko v tekmo v Kranju niso vstopili s pravšnjim pristopom, za kar so bili kaznovani z izgubo točke, čeprav tudi tokrat niso igrali v najmočnejši zasedbi. Počitek sta si prislužila Filip Šestan in Danijel Koncilja. Z dobrimi servisi in blokom so sredi niza že vodili s 16:11, niz pa mirno pripeljali do konca. Podobno sta se odvijala tudi druga dva niza, gosti so takoj prišli v vodstvo, domačim pa niti enkrat na tekmi ponudili, da bi lahko razmišljali o presenečenju.

Korektor Nikola Gjorgiev je bil s 17 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Nemanja Mašulović se je izkazal s petimi bloki, Matej Kök pa s tremi asi in dvema blokoma. Domači igralci posebej razpoloženega igralca niso imeli, največ je spet pokazal Jakob Rojnik, v statistiko je vpisal 11 točk.

S 3:0 so zmagali tudi drugouvrščeni igralci Calcita Volleyja, a so imeli na gostovanju pri letos neprepričljivem Salonitu več dela, kot je marsikdo pričakoval. Foto: Klemen Brumec

S 3:0 so zmagali tudi drugouvrščeni igralci Calcita Volleyja, a so imeli na gostovanju pri letos neprepričljivem Salonitu več dela, kot je marsikdo pričakoval. Nizi so se odločali v končnici, v prvem nizu so bili Kanalci "živi" vse do izida 19:20, v drugem, v katerem so sicer že zaostajali za šest točk in je dolgo kazalo, da ga bodo gladko izgubili, pa še dlje. Ob koncu so se nekajkrat približali na točko zaostanka, ubranili tudi zaključno žogo, imeli tudi priložnost, da pri drugi izenačijo, vendar je Slobodan Bojić storil napako v napadu.

Domači se nato niso kar tako dali tudi v tretjem, v katerem je bilo veliko izmenjav vodstva, pri izidu 22:23 pa je bilo še vse odprto. Toda točki rezervistov Dina Vinkovića in Nika Mujanovića, ki je bil uspešen z asom, sta potrdili zmago Kamničanov.

Mariborčani so s 3:0 odpravili Fužinar. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Fužinar je v prejšnjem krogu presenetil Salonit, tokrat pa je bil v Mariboru povsem nemočen, pri tem pa se varovancem Sebastijana Škorca niti ni bilo potrebno posebno truditi in pokazati najboljše igre.

Precej bolj so se morali truditi za zmago igralci Hiše na kolesih Triglava, ki so se v neposrednem dvoboju za četrto mesto po petih nizih v gosteh ugnali Črnuče. Tekma je bila polna preobratov, domači so že vodili z 2:1, toda Kranjčanom je uspelo izid obrniti v svojo korist. Največ zaslug za to imata Đorđe Jovović in Maj Nanut, prvi je dosegel 20 točk in šest asov, drugi pa 19 točk. Najučinkovitejši igralec tekme pa je bil Črnučan Matic Rojnik, vknjižil je 23 točk.

1. DOL za moške, 7. krog Sobota, 12. november

Merkur Maribor : Fužinar Sij Metal 3:0 (17, 17, 13)

Panvita Pomgrad : ACH Volley Ljubljana 0:3 (-17, -19, -17)

Črnuče : Hiša na kolesih Triglav 2:3 (-18, 15, 23, -20, -13)

Salonit Anhovo : Calcit Volley 0:3 (21:25, 23:25, 22:25)