ACH Volley gosti Maribor, v Kamnik prihajajo Črnučani

Za tri slovenske klube se nadaljuje pester teden. ACH Volley, Calcit Volley in Merkur Maribor so sredi tedna odigrali tri oziroma dve tekmi srednjeevropske lige, danes pa jih čaka še tekma 6. kroga državnega prvenstva. Neporaženi državni prvaki se bodo doma pomerili z Mariborom, ki je v preteklem krogu prišel do prve zmage, Kamničani bodo gostili Črnuče, Triglavani pričakujejo razpoloženo Panvito, Fužinar pa se bo pomeril s Salonitom.