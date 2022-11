Slovenski klubi še naprej brez praske

Danes so bile na sporedu še zadnje tekme uvodnih treh turnirjev srednjeevropske lige, Slovenci pa za zdaj še ne poznajo poraza. Odbojkarji ACH Volleyja so zanesljivo dobili tudi tretjo tekmo prvega turnirja srednjeevropske lige. V Zwettlu so premagali še zagrebško Mladost, tako kot na prvih dveh tekmah niso izgubili niza. Izid je bil 3:0 (15, 19, 20). Calcit Volley je doma prišel do tretje zmage, potem ko je gladko s 3:0 (19, 19, 19) odpravil Mladost Ribola Kaštela, Mariborčani pa so po dnevu tekmovalnega premora doma s 3:0 (24, 23, 22) zmagali proti Amstettnu.

To pa se je zgodilo kmalu. Ljubljančani so po zaslugi servisov in bloka že sredi niza vodili za šest točk, do konca pa prednost povišali na deset. Podobno se je odvijal tudi drugi niz, v prvem delu tretjega pa so imeli pobudo Hrvati, vodili tudi za štiri točke, a so jih Ljubljančani z blokom Primoža Mejala ujeli na 15. točki, ekipi sta bili nato izenačeni do 18., končnica pa je zanesljivo pripadla slovenskim prvakom.

Z izjemo libera Janija Kovačiča so pri ACH Volleyju točke dosegli vsi igralci, ki so stopili na igrišče - tokrat ni igral le Klemen Šen, ki se je izkazal dan prej, s 15 točkami je bil najučinkovitejši korektor Nikola Gjorgiev, Alen Šket jih je dosegel 13.

"Današnjo tekmo, kakor tudi celoten turnir, ocenjujem kot uspešno. Pokazali smo čvrstost ekipe in držali visoko raven igre. Veseli me, da z Mejalom in Šenom, ki sta turnir odigrala zelo dobro, dobivamo dodatno širino v ekipi. Tri zmage so odlična popotnica za nadaljevanje izjemno napornega ritma, najprej s tekmo doma proti Mariboru," je dejal trener ACH Volleyja Gačič.

Tudi Kamničani uspešni še v tretje

Kamničani so na domačem turnirju še tretjič zmagali, drugič brez izgubljenega niza. Tudi tokrat so bili precej kakovostnejši tekmec, Hrvati, ki so tudi prejšnji tekmi izgubili, niso imeli nobenih možnosti. Domačemu trenerju Matiji Plešku ni bilo treba igrati z najmočnejšo postavo, priložnost so dobili tudi tisti, ki sicer igrajo manj.

Kamničani so na domačem turnirju še tretjič zmagali, drugič brez izgubljenega niza. Foto: Klemen Brumec

Slovenski podprvaki so že v prvem nizu pokazali svoje močno orožje, blok. Z njim so dosegli sedem točk, z zanesljivim napadom pa so ohranjali prednost, ki so si jo priigrali pri izidu 5:5. Podoben potek je imel drugi niz, po izenačenem začetku so domači ušli na 14:9, na koncu niza je bila prednost šest točk. Tudi v tretjem nizu so bili domačini tisti, ki so prvi prišli do nekaj večje prednosti, tako da so se Kaštelani morali sprijazniti s porazom.

"Moja želja je bila, da čim več priložnosti dobijo igralci, ki so do zdaj manj igrali. To se je tudi zgodilo. V prvem nizu smo naredili morda nekoliko preveč nerezonskih servisov, lahko bi bil kakšen avt manj. Drugače pa sem z igro zadovoljen, nasprotnik je bil na papirju lažji, vendar so takšne tekme včasih najtežje. Kaštelani so dobro vodena ekipa, ki tudi zna igrati odbojko, če ji to dovoliš," je dejal domači trener Pleško.

Drugi turnir za moške bo med 22. in 24. novembrom, redni del tekmovanja se bo po odigranih petih turnirjih končal 2. februarja, sledila bosta še polfinale in finale.

Srednjeevropska liga, moški, prvi turnirji, tretje tekme Turnir v Zwettlu Četrtek, 3. november

ACH Volley : HAOK Mladost 3:0 (15, 19, 20)

Waldviertel : Komarno 3:0 (21, 16, 21) Turnir v Kamniku Četrtek, 3. november

Calcit Volley : Mladost Ribola Kaštela 3:0 (19, 19, 19)

Spartak Myjava : Aich/Dob 0:3 (-17, -21, -19) Turnir v Mariboru Četrtek, 3. november

OK Merkur Maribor : Amstetten NO 3:0 (24, 23, 22)