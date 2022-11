Vsi trije slovenski predstavniki začeli z zmagami

Z uvodnimi turnirji se je začela nova sezona srednjeevropske odbojkarske lige za moške, v kateri naslov prvaka branijo slovenski prvaki, odbojkarji ACH Volleyja. Ti so na uvodni tekmi prvega turnirja v Zwettlu tamkajšnji Waldviertel odpravili s 3:0 (21, 16,18). Tudi Calcit Volley in Maribor sta začela z zmago. Kamničani so Zadrugo Dob premagali s 3:2 (-21, 19, 16, -19, 10), Mariborčani pa so Mursa Osijek premagali s 3:0 (17, 24, 21). V boju za lovoriko sodeluje 11 moštev iz Avstrije, Hrvaške, Slovaške in Slovenije.

Ob branilcu ACH Volley Ljubljana sodelujeta še dva slovenska kluba, in sicer Calcit Volley in Merkur Maribor. Vsi nastopajo že prvi dan tekmovanja. Ljubljančani so se v Zwettlu srečali s Waldviertlom in zanesljivo zmagali s 3:0.

Gostje niso dovolili presenečenja in so po manj kot uri in pol odnesli vse točke. Še najbližje presenečenju so bili domači v prvem nizu, ko so se približali še na 20:24, ubranili prvo zaključno žogo, druge pa ne več. Lažje delo je imel ACH Volley v nadaljevanju, drugi niz je tako po začetni prednosti s 13:8 hitro dobil s 25:16, le malenkost več dela pa so imeli prvaki v tretjem.

Tam so bili domači nazadnje blizu pri 13:17, po zaostanku s 17:23 pa je bilo jasno, da bo tekme konec po treh nizih.

Pri gostih je bil s 16 točkami tokrat najboljši Nikola Gjorgiev, po 11 sta jih zbrala Danijel Koncilja in Filip Šestan.

Ljubljančane v sklopu uvodnega turnirja v sredo čaka še obračun s slovaško ekipo Rieker Komarno, dan pozneje pa bodo igrali proti zagrebški Mladosti.

Kamničani začeli z zmago po petih setih

Calcit Volley je v uvodnem nastopu na turnirju v Kamniku premagal v prejšnji sezoni tretjeuvrščeno Zadrugo Dob iz Avstrije s 3:2. Kamničani so izgubili uvodni in četrti niz, v odločilnem petem pa so bili zbrani od samega začetka, povedli s 6:1 in vknjižili prvo zmago. Kamničani so s 3:2 premagali Zadrugo Dob. Blestel je Nik Mujanović s 25 točkami. Foto: Klemen Brumec

Najboljši posameznik pri domačih je bil Nik Mujanović s 25 točkami, dvanajst jih je zbral Daniel Aponza Carabali, enajst Jure Okroglič in deset Dino Vinkovič.

Varovanci trenerja Matije Pleška bodo v prihodnjih štirih dneh odigrali še tri tekme (vse ob 17.30). V sredo se bodo pomerili s Spartakom Myjavo, v četrtek z Ribolo iz Kaštele, v soboto pa jih čaka prvenstveni obračun s Črnučami.

Mariborčani zanesljivo prek Osijeka Žiga Donik je k zmagi Maribora prispeval 21 točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Izbranci trenerja Sebastijana Škorca so tekmeca iz Osijeka premagali po uri in 23 minutah igre, najzanimivejši pa je bil drugi niz, v katerem je Merkur ubranil dve žogi za niz in slavil s 26:24. Žiga Donik (21 točk) je v teh ključnih trenutkih prispeval dve točki, Miha Fink je bil na mestu v bloku, točko za vodstvo z 2:0 v nizih pa je prispeval Gregor Pernuš z asom.

Mariborčani bodo na prvem turnirju igrali le še eno tekmo; 3. novembra ob 19.30 z avstrijskim Amstettenom.

Drugi turnir za moške bo med 22. in 24. novembrom, redni del tekmovanja se bo po odigranih petih turnirjih končal 2. februarja, sledila bosta še polfinale in finale.